Genoa - Juventus 1-1

Nel match che ha inaugurato la 16a giornata di Serie A, la Juventus si è trovata a fronteggiare una resistenza decisa da parte del Genoa, terminando la partita con un pareggio 1-1.

Un’assenza pesante per parte. Il Genoa deve fare a meno di Retegui per un problema all’adduttore della coscia sinistra. Nella Juventus non recupera Rabiot a causa del dolore al piede destro e al costato.

La squadra di Massimiliano Allegri, all’undicesimo risultato utile consecutivo, ha visto infrangersi le proprie speranze di vittoria contro un Genoa determinato e aggressivo. Pur avendo preso il comando del match grazie al rigore trasformato da Federico Chiesa, originato da una manovra sconsiderata di Milan Badelj, la Juventus non è riuscita a portare a casa i tre punti. Quinto gol per Chiesa dopo un lungo digiuno che durava dal 23 settembre.

Il Genoa di Gilardino ha dimostrato di possedere una grinta invidiabile, reagendo prontamente al gol avversario. Gudmundsson ha siglato il pareggio all’inizio del secondo tempo, dimostrando la capacità della squadra di Gilardino di giocare a calcio con classe e determinazione.

Al 53′ episodio dubbio e proteste Juve per un tocco di mano in area di Bani, ma l’arbitro ha lasciato correre e il VAR non è intervenuto. Nel finale della partita, la Juventus ha tentato di strappare la vittoria con una deviazione di Bremer, Martinez ha respinto con un gran riflesso, garantendo al Genoa il prezioso punto del pareggio.

Il risultato finale ha consentito al Genoa di guadagnare fiducia e di lasciare il campo soddisfatto, mentre la Juventus ha fallito nel suo tentativo di superare l’Inter in classifica che serà impegnata domenica nel posticipo serale contro la Lazio.

Genoa-Juventus: le formazioni

Genoa: Martinez, Bani, Dragusin, De Winter, Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Vasquez, Gudmundsson, Puscas. Allenatore: Gilardino.

Juventus: Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic, Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri