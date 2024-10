La Tecnoengineering Moncalieri cade nelle battute finali contro Sardegna Marmi Cagliari dopo avere recuperato per ben tre volte i break subiti, di cui l’ultimo nel terzo periodo le aveva portate al -16.

Grande reazione delle ragazze di coach Terzolo che hanno dimostrato di non mollare mai, giocandosi l’ultimo periodo fino alla sirena finale. Sugli scudi capitan Cordola che si è dimostrata decisiva nei momenti di difficoltà e Mitreva dall’arco e in jumper ha tenuto vive le speranze gialloblù. Per Cagliari grande prestazione di El Habbab (19 pt) e Naczk (15 pt), con Cadoni decisiva sotto le plance (8 pt, 15 rimbalzi).

Il prossimo appuntamento per la Tecnoengineering Moncalieri è per sabato 2 novembre alle ore 16 al PalaEinaudi contro Nuova Icom Selargius, gara valida per la quinta giornata della Techfind Serie A2.

La gara

Primo quarto con tanti errori per entrambe le formazioni, apre le danze la solita Sammartino, pareggia subito El Habbab per le padrone di casa. Ngamene nei primi minuti pasticcia un po’ sotto canestro, ma si riscatta poco dopo realizzando entrambi i liberi concessi per il fallo subito. A metà periodo la Virtus scappa via, Cadoni, Valtcheva e la tripla di Trozzola scavano il solco fino all’11-4. La reazione di Moncalieri non si fa attendere e prima capitan Cordola sotto le plance, poi la rubata di Avagnina ed il reverse di Salvini riavvicinano le Lunette (11-10). La frazione si chiude con Cagliari che prova ancora ad allungare, ma la penetrazione di Gesuele tiene a contatto le gialloblù (16-14).

Il secondo periodo è la copia del primo, polveri bagnate per le due compagini che fanno fatica a realizzare, poi le isolane grazie alle penetrazioni chirurgiche delle sue guardie (Naczk e Trozzola), ai movimenti sotto canestro di Cadoni e alla tripla di El Habbab toccano il massimo vantaggio (29-20). Le gialloblù non ci stanno, la tripla di Mitreva con fallo subito completa il gioco da 4 punti e Ngamene non sbaglia i due liberi conquistati. Gli ultimi tre minuti vedono solo un canestro su azione di Naczk che si chiude sul 31-26.

La Terza frazione inizia con la penetrazione di Pasero che illude le Lunette che non trovano più il bandolo della matassa e soffrono oltremodo sotto le plance. Prima Cadoni, poi El Habbab (incontenibile oggi) fanno toccare il massimo vantaggio alle padrone di casa sul +16 (46-30). Moncalieri ci prova ancora una volta a recuperare lo svantaggio, in un amen negli ultimi due minuti Mitreva con un jumper spezza l’inerzia della gara, Obaseki da sotto e Cordola con 5 punti in fila chiudono il periodo sul 46-39.

Nell’ultimo quarto si stringono le maglie della difesa gialloblù e Cagliari non trova più la via del canestro. Ancora Cordola da sotto e Sammartino dall’arco portano le Lunette sul -2 (46-44). Nel momento di maggiore difficoltà per la Virtus, Naczk realizza in jumper e sblocca le cagliaritane che non segnavano da sei minuti.

Trozzola completa il gioco da tre punti dopo il fallo subito e Sammartino appoggiando al vetro tiene li le Lunette (51-46). Ultimi 2:35 in cui non segna più nessuno fino alla tripla glaciale di Mitreva. Timeout inevitabile della panchina di casa a 1:09 dal termine.

Ultimo minuto convulso, Mitreva sbaglia la tripla del vantaggio a 34 secondi dalla fine, Naczk realizza i liberi dopo il fallo sistematico (53-49). La gara sembra finita, minuto di sospensione per coach Terzolo, le gialloblù escono dalla panchina determinate e il jumper di Mitreva dall’angolo le riavvicina a 11 secondi dal termine.

Naczk sulla rimessa perde palla e Cordola ha l’opportiunità di pareggiare, ma sbaglia da sotto canestro contrastata da El Habbab. Ancora fallo sistematico di Moncalieri, con Trozzola in lunetta che sbaglia entrambi i liberi. L’ultima azione delle gialloblù non va a buon fine, Sammartino commette il quinto fallo a 4 secondi dal termine e prende il tecnico per le proteste, che manda in lunetta Naczk.

La giocatrice polacca realizza il primo dei due liberi e con la rimessa a favore la gara si chiude con la vittoria della Sardegna Marmi Cagliari sul punteggio di 54-51.

Sardegna Marmi Cagliari – Tecnoengineering Moncalieri 54-51 Parziali (16-14, 31-26, 46-39)

Sardegna Marmi Cagliari: Naczk 15, Valtcheva 2, Cadoni 8, Trozzola 9, El Habbab 18, Pellegrini 2, Peric, Vargiu, Gallus, Pasolini, Podda, Anedda. All. Staico. Ass. Zirone, Inconi.

Tecnoengineering Moncalieri: Sammartino 9, Ngamene 4, Cordola 13, Pasero 2, Corgnati, Mitreva 13, Gesuele 2, Grosso 2, Salvini 2, Avagnina 2, Nicora, Obaseki 2. All. Terzolo. Ass. Sciannimanico.