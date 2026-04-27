Produzione dei tubi: ecco la tecnologia delle linee di estrusione

La produzione dei tubi in materiali termoplastici oggi utilizza delle linee di estrusione avanzate che garantiscono precisione, continuità e controllo costante del processo. Le aziende impiegano queste tecnologie per trasformare polimeri come PVC, CPVC, HDPE, LDPE, PP e materiali compositi WPC in prodotti finiti, destinati poi a numerosi settori industriali. Il processo parte dalla materia prima in granuli, che il sistema convoglia all’interno dell’estrusore, dove una vite rotante esercita una certa pressione e un certo calore, fino ad ottenere una massa fusa omogenea.

La tecnologia dell’estrusione

L’estrusore rappresenta il vero protagonista della linea produttiva, perché assicura una plastificazione stabile e uniforme del materiale. Il controllo della temperatura nel processo di estrusione tubi, come spiega Bausano, avviene tramite dei sistemi avanzati, come il riscaldamento a induzione, che riduce i consumi energetici e migliora la precisione termica. Il materiale fuso attraversa poi una testa di estrusione progettata in base alla geometria del tubo desiderato. Questo step determina la forma finale del prodotto, che può risultare liscia oppure corrugata, a seconda delle esigenze applicative.

Le linee di estrusione moderne consentono la produzione di tubi con diametri compresi tra 16 millimetri e 1.200 millimetri. Questo ampio ventaglio di opzioni permette di soddisfare richieste molto diverse, che spaziano dalle applicazioni domestiche alle infrastrutture industriali. Il sistema supporta sia la produzione dei tubi monostrato, sia quella dei tubi multistrato: nell’ultimo caso, vengono combinati materiali diversi per ottenere prestazioni specifiche, come la resistenza chimica, l’isolamento termico o una maggiore durata nel tempo.

Il controllo digitale svolge un ruolo chiave nella gestione del processo produttivo. Le linee integrano infatti una serie di sistemi connessi tramite tecnologie IoT, che monitorano in tempo reale parametri come la pressione, le temperature e la velocità di estrusione. Questi dati permettono agli operatori di intervenire rapidamente in caso di variazioni, mantenendo sempre costante la qualità del prodotto. La digitalizzazione favorisce anche la tracciabilità della produzione e la riduzione degli scarti, migliorando l’efficienza complessiva dell’impianto.

Un approfondimento sulle linee di estrusione

L’architettura modulare delle linee di estrusione rappresenta un altro elemento degno di essere citato. I produttori progettano queste macchine in modo da poter configurare ogni impianto in base alle esigenze specifiche, il che le rende estremamente versatili. Questa flessibilità consente di adattare la linea a diversi materiali, diametri e velocità di produzione, senza compromettere le prestazioni. Le aziende possono così realizzare delle soluzioni personalizzate, che rispondono a requisiti tecnici precisi e a volumi produttivi variabili.

I materiali utilizzati determinano le caratteristiche finali dei tubi e il loro campo di applicazione. Il PVC e il CPVC trovano ad esempio impiego nelle condotte idriche, negli scarichi e nei sistemi antincendio, grazie alla loro resistenza alla corrosione e alla loro stabilità chimica. L’HDPE e l’LDPE vengono invece utilizzati per le reti di distribuzione del gas e dell’acqua, oltre che per i sistemi di drenaggio: ciò avviene perché garantiscono un eccellente livello di flessibilità e di resistenza agli urti. Il polipropilene, infine, risulta perfetto per il trasporto di fluidi caldi e per gli impianti idrosanitari, grazie alla sua capacità di mantenere le prestazioni a temperature elevate.