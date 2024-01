Riconoscere e dare un nome ai defunti, anche se scomparsi da tempo, è un atto di dignità, umanità e rispetto per chi non c’è più ma anche di conforto per chi resta, un aiuto per superare il dolore di una perdita.

È questa la missione di Cristina Cattaneo, l’anatomopatologa più famosa d’Italia, volto noto dei media e punto di riferimento di inquirenti e procure con i quali ha collaborato per alcuni dei casi più ostici degli ultimi anni: Elisa Claps, Stefano Cucchi, Yara Gambirasio…

Due lauree, un master e una carriera internazionale, la celebre antropologa forense e medico legale è anche professore ordinario di Medicina Legale all’Università degli Studi di Milano e direttore e anima del LABANOF (Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense dell’Università degli Studi di Milano).

Giovedì 25 gennaio ore 17:45 – Polo del ‘900, Piazzetta F. Antonicelli – Via del Carmine 14, Torino – Cristina Cattaneo incontrerà il pubblico di GiovedìScienza in un appuntamento dal titolo A tuo nome. Identificare i morti per pensare ai vivi, moderato dal giornalista e divulgatore scientifico Gianluca Dotti. Ingresso libero fino ad esaurimento posti .

Un incontro intenso che partirà dal racconto di come Cristina Cattaneo e il team del LABANOF siano riusciti a identificare i resti dei migranti vittime dei naufragi del 2013 e 2015. Da qui un confronto sull’importanza di dare un’identità e un nome ai defunti attraverso un processo di studio e ricerca che si avvale delle più avanzate tecniche scientifiche.

Un modo per dare dignità ai morti e forza a chi resta.