Qual è il legame tra fisica e medicina? Dalla comprensione del funzionamento del corpo umano ai movimenti che lo caratterizzano, fino alle tecnologie impiegate per la diagnosi e la cura, la medicina moderna si fonda su principi fisici fondamentali. Meccanica, elettromagnetismo, acustica, e anche meccanica quantistica sono, infatti, alla base, per esempio, di strumenti e metodologie che consentono di misurare, diagnosticare, intervenire e curare con efficacia e precisione sempre maggiori.

Per questa ragione, ScienzaPerTutti, portale web di comunicazione della scienza dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), ha deciso di dedicare l’edizione del concorso 2026 per le scuole superiori proprio al tema del rapporto tra fisica e medicina.

In questa edizione, dal titolo “Fisica in medicina. Dica 33: la fisica che fa bene”, le studentesse e gli studenti dovranno realizzare un video di 4 minuti nel quale spiegano quali sono i principi fisici che sono alla base di uno strumento medico, di una tecnica o di un esame diagnostico, oppure del funzionamento di un organo, o della biomeccanica alla base dei movimenti.

Giunto alla XXIa edizione, il concorso è rivolto alle scuole secondarie di II grado di tutta Italia e agli istituti italiani all’estero. Le squadre partecipanti, divise in due categorie in base alla classe di appartenenza, possono essere formate massimo da 5 persone e devono essere coordinate da un docente di riferimento che dovrà effettuare l’iscrizione entro il 10 marzo 2026, mentre gli elaborati potranno essere inviati entro il 12 aprile 2026. A vincere saranno le prime tre squadre di ciascuna categoria che riceveranno in premio un gioco scientifico.

ScienzaPerTutti

ScienzaPerTutti è un progetto di comunicazione scientifica dell’INFN che si rivolge al grande pubblico e il cui fulcro è il sito web scienzapertutti.infn.it, dove si sviluppano e promuovono anche tutte le altre attività e iniziative di public engagement del progetto.

Creato nel 2002, propone biografie, rubriche, percorsi didattico-divulgativi, schede di approfondimento, infografiche, video, recensioni di libri e podcast. Diversi contenuti del sito hanno anche dato vita a progetti come giochi scientifici, app e mostre scientifiche. ScienzaPerTutti è realizzato attraverso il Comitato di Coordinamento della Terza Missione (CC3M) dell’INFN che sostiene i progetti di Public Engagement promossi dalla comunità di ricerca grazie a un processo di peer-review interno.