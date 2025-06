Torino, 16 giugno 2025 – Il Piemonte dell’aerospazio torna all’International Paris Air Show a Le Bourget dal 16 al 22 giugno. All’interno del Padiglione 1, nell’area ufficiale italiana (AIAD – MoD), è presente un’“isola Piemonte” di 250 mq che ospita 22 imprese, tra cui i due key player del territorio Mecaer Aviation Group e Microtecnica Actuation Systems. Per la collettiva piemontese, guidata dall’Assessore all’Internazionalizzazione Andrea Tronzano, sono già in programma incontri con importanti nomi del mondo aerospaziale.

La partecipazione è organizzata da Ceipiemonte nell’ambito del Progetto Integrato di Filiera “Aerospazio” della Regione Piemonte, finanziato dal PR FESR 2021-2027 e del Progetto di Promozione Internazionale e Valorizzazione dei Beni Industriali finanziato da Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino.

“La presenza del Piemonte al Paris Air Show rappresenta un’occasione importante per rafforzare il posizionamento internazionale del nostro sistema produttivo e mettere in evidenza le eccellenze tecnologiche e industriali del comparto aerospaziale regionale. Questa partecipazione – dichiarano il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’Assessore alle Attività Produttive e all’Internazionalizzazione Andrea Tronzano – è frutto di un lavoro di squadra che unisce istituzioni, imprese e territori con l’obiettivo di attrarre investimenti, promuovere competenze e costruire nuove opportunità di sviluppo per il Piemonte”.

“Da anni si rinnova la nostra presenza a Le Bourget con aziende eccellenti che anno dopo anno hanno conquistato prestigio internazionale, commesse e contatti, grazie ai grandi player del settore, ma anche grazie al qualificato e competitivo tessuto di oltre 450 pmi – ricorda Guido Bolatto, Segretario Generale della Camera di commercio di Torino. – Approfittiamo di questa manifestazione anche per incontrare potenziali partner esteri e presentare il Piemonte come un territorio attrattivo e catalizzatore di investimenti, per la sua filiera aerospaziale ma non solo. Ulteriore obiettivo di questa missione, infine, ricordare l’appuntamento dei prossimi Aerospace & Defense Meetings, in programma a dicembre a Torino”.

“Sono numeri in crescita quelli del Piemonte in questa edizione del Salone di Parigi – dichiara Dario Peirone, Presidente di Ceipiemonte. – Con 22 aziende riunite in un’ampia area centrale, la più grande mai allestita, questa delegazione è la più numerosa che Ceipiemonte abbia mai organizzato al Paris Air Show. Un segnale importante anche in vista della decima edizione degli Aerospace & Defense Meetings di Torino, in programma a dicembre. A testimoniare la solidità e l’attrattività del nostro ecosistema anche gli 80 dossier di aziende estere del settore aerospazio che stanno valutando di investire nel nostro territorio. Insieme ai Soci, Ceipiemonte coglie l’occasione del Salone non solo per promuovere l’eccellenza della filiera piemontese, ma anche per rafforzare il dialogo con potenziali investitori. È in quest’ottica che portiamo a Parigi il roadshow ‘Invest in Piemonte’, realizzato in collaborazione con CastaldiPartners e rivolto al mercato francese. Un’iniziativa che valorizza il nostro network internazionale come leva strategica per attrarre investimenti qualificati sul territorio.”

Molti gli appuntamenti in programma. Tra questi, per rafforzare la proiezione internazionale del comparto aerospaziale regionale e presentare ai partner internazionali l’eccellenza piemontese, il 18 giugno lo stand del Piemonte ospita il workshop “Unleashing the Sky’s Potential: Aerospace Excellence, Innovative Trends, and Investment Opportunities in Piemonte”. Intervengono all’incontro esponenti istituzionali e industriali di primo piano: l’Assessore all’Internazionalizzazione Andrea Tronzano, il Dirigente Area Sviluppo del territorio e Regolazione del Mercato della Camera di commercio di Torino Guido Cerrato, il Presidente di Ceipiemonte Dario Peirone e i rappresentanti dei key player internazionali localizzati in Piemonte: Leonardo, Avio Aero, Thales Alenia Space, Altec, Microtecnica Actuation Systems, Mecaer Aviation Group, e Lockheed Martin. Insieme animeranno un momento di approfondimento sul ruolo strategico del Piemonte nell’ambito aerospaziale, con un focus sulle competenze industriali del territorio, le opportunità di business, le prospettive di investimento, l’adozione di tecnologie avanzate in settori quali manifattura, ingegneria, propulsione, automazione, sistemi unmanned, additive manufacturing e le nuove frontiere della lunar economy.

In concomitanza con il Salone e in tema attrazione di investimenti, il 17 giugno è in programma “Piemonte’s Ecosystem and its Investment Opportunities” un panel con selezionati potenziali investitori esteri organizzata nella sede parigina dello Studio Legale CastaldiPartners. L’Assessore all’Internazionalizzazione Andrea Tronzano, il Segretario della Camera di commercio di Torino Guido Bolatto e il Presidente di Ceipiemonte Dario Peirone illustreranno le opportunità di investimento del territorio piemontese e gli strumenti e i servizi a supporto degli investitori.

Al Paris Air Show il Piemonte mette in vetrina le eccellenze del territorio e il potenziale d’innovazione, beneficiando della riconoscibilità internazionale di cui godono il cluster aerospaziale piemontese e il sistema territoriale con le loro capacità integrate di attrarre investimenti da tutto il mondo. Nell’ampio spazio espositivo, la delegazione regionale propone una filiera che risponde alle specifiche esigenze dei comparti Aeronautica, Spazio e Difesa grazie un’ampia gamma di prodotti e tecnologie all’avanguardia: sistemi, sottoinsiemi, componenti e accessori strutturali e propulsivi; apparecchiature elettroniche, elettriche, idrauliche e carburante; interni; sistemi di attuazione e controllo del volo; sistemi di atterraggio; MRO e customizzazione missioni; fresatrici a 5 assi, trattamenti chimici dei metalli e per lo Spazio; strutture e meccanismi, propulsione e RCS; robotica e locomozione, controllo termico e ambientale. Presente in stand anche l’innovativa esperienza interattiva presentata in occasione dell’ultima edizione dello IAC che mette in risalto il contributo strategico di Thales Alenia Space e delle aziende piemontesi nei principali progetti spaziali internazionali. Grazie a un monitor touch di ultima generazione, dotato delle più avanzate tecnologie di CGI (Computer Graphics), è possibile esplorare in modo dinamico e intuitivo i dettagli di queste collaborazioni attraverso una piattaforma tridimensionale, che consente di manipolare modelli spaziali per una visione a 360°. La documentazione video-fotografica arricchisce ulteriormente l’esperienza, evidenziando le eccellenze tecniche e produttive del Piemonte in progetti di rilievo globale come la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), il programma Artemis e la missione Euclid, tutti progetti nati dall’iniziativa della NASA.

La partecipazione al salone è anche un’opportunità per invitare la business community globale alla decima edizione di Aerospace & Defense Meetings Torino, in programma dal 2 al 4 dicembre 2025, unica convention italiana dedicata all’aerospazio. Sostenibilità, Big Data, Advanced Air Mobility, Space Economy sono alcuni dei temi che saranno al centro del programma di panel e conferenze. A chiudere la tre giorni torinese sarà la seconda edizione del Lunar Economy Summit, che farà il punto su strategie di investimento per l’economia lunare, partnership e collaborazioni intersettoriale, competenze e tecnologie per lo sviluppo lunare e gli aspetti legati alla presenza umana sostenibile sulla Luna.

Il Piemonte gioca un ruolo di primaria importanza sulla scenario internazionale grazie alla presenza sul proprio territorio di grandi player dell’industria aerospaziale – Leonardo, Avio Aero, Thales Alenia Space, Altec, Microtecnica Actuation Systems, Mecaer Aviation Group – un nucleo di oltre 450 PMI, oltre 35.000 addetti altamente specializzati e un fatturato complessivo di 8 miliardi di euro (fonte: Analisi 2023 di Ceipiemonte e Distretto Aerospaziale Piemontese su dati 2022): insieme queste aziende mettono a disposizione dei principali attori internazionali una filiera completa caratterizzata tecnologie all’avanguardia, competenze tecniche avanzate, manifattura di alto livello.

Da 55 edizioni, l’appuntamento parigino è punto di convergenza strategico per le collaborazioni internazionali in campo Civile, Difesa e Spazio per fare business con i principali attori della comunità internazionale e individuare partner tecnici, aggiornarsi su tecnologie e processi avanzati, nuovi modelli di gestione della supply chain e trend di settore. Nel 2023 la manifestazione, che ha cadenza biennale, ha visto la partecipazione di 2.500 referenti da 48 Paesi, 300 start up da 21 Paesi, oltre a 300.000 visitatori, di cui 130.000 specializzati da 184 Paesi, 322 delegazioni ufficiali da 97 Paesi, 1900 giornalisti, 210 velivoli in esposizione statica e dinamica ed ha fatto registrare ordini per 150 miliardi di dollari.

Anche per le imprese piemontesi si tratta di un appuntamento irrinunciabile nella roadmap di promozione sui mercati esteri, in continuità con gli altri appuntamenti che dal 2024 le hanno viste al centro della scena: Aeromart Toulouse, Aircraft Interior Expo, WTCE – World Travel Catering & Onboard Services, Farnborough International Air Show, IAC-International Astronautical Congress e che le condurrà a dicembre alla nuova edizione di Aerospace & Defense Meetings a Torino.