Protezione Civile: da oggi la ricognizione dei danni ai privati sulla piattaforma Moon
Prima volta con procedura interamente digitale
La Regione Piemonte ha avviato un importante percorso di digitalizzazione delle procedure di ricognizione dei danni ai privati causati da eventi meteorologici per cui è stato riconosciuto uno stato di emergenza o di calamità: da oggi la segnalazione e la domanda di contributo per il sostegno alla popolazione dovranno essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma digitale MOON, eliminando così moduli cartacei o e-mail al Comune.
La nuova modalità, predisposta dal settore Pronto Intervento regionale, consentirà ai cittadini di compilare direttamente la domanda in autonomia, allegando la documentazione necessaria, e permetterà ai Comuni di non dover più farsi carico della raccolta e della rendicontazione delle pratiche.
L’accesso al portale è possibile tramite Spid, Carta d’Identità elettronica o Carta Nazionale dei Servizi.
La prima applicazione concreta di questa novità riguarda la ricognizione dei danni causati dagli eventi meteorologici del 15 e 17 aprile 2025, che interessa i Comuni individuati nell’ordinanza commissariale della Regione Piemonte numero 1/A1800A/1154 del 18 agosto 2025, che sarà avviata nei prossimi giorni (l’ordinanza con l’elenco dei Comuni è pubblicata qui.)
La compilazione online riprende i campi già previsti nei modelli cartacei ed è stata semplificata al massimo, per essere facilmente accessibile a tutti. Sul portale sono inoltre disponibili una sezione di Faq e le prime informazioni utili.
«Questo è un primo passo importante verso la digitalizzazione dei procedimenti della Protezione civile – sottolinea l’assessore regionale alla Difesa del suolo e Protezione civile Marco Gabusi – Un cambiamento che semplifica la vita ai cittadini e sgrava i Comuni da un pesante lavoro burocratico, consentendo di velocizzare la gestione delle pratiche e di garantire maggiore trasparenza ed efficienza».
Per accedere alla piattaforma occorre cliccare su questo link.
Per ulteriori chiarimenti si può scrivere a prontointerventoprivati@