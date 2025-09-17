La Regione Piemonte ha avviato un importante percorso di digitalizzazione delle procedure di ricognizione dei danni ai privati causati da eventi meteorologici per cui è stato riconosciuto uno stato di emergenza o di calamità: da oggi la segnalazione e la domanda di contributo per il sostegno alla popolazione dovranno essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma digitale MOON, eliminando così moduli cartacei o e-mail al Comune.

La nuova modalità, predisposta dal settore Pronto Intervento regionale, consentirà ai cittadini di compilare direttamente la domanda in autonomia, allegando la documentazione necessaria, e permetterà ai Comuni di non dover più farsi carico della raccolta e della rendicontazione delle pratiche.

L’accesso al portale è possibile tramite Spid, Carta d’Identità elettronica o Carta Nazionale dei Servizi.

La prima applicazione concreta di questa novità riguarda la ricognizione dei danni causati dagli eventi meteorologici del 15 e 17 aprile 2025, che interessa i Comuni individuati nell’ordinanza commissariale della Regione Piemonte numero 1/A1800A/1154 del 18 agosto 2025, che sarà avviata nei prossimi giorni (l’ordinanza con l’elenco dei Comuni è pubblicata qui.)

La compilazione online riprende i campi già previsti nei modelli cartacei ed è stata semplificata al massimo, per essere facilmente accessibile a tutti. Sul portale sono inoltre disponibili una sezione di Faq e le prime informazioni utili.

«Questo è un primo passo importante verso la digitalizzazione dei procedimenti della Protezione civile – sottolinea l’assessore regionale alla Difesa del suolo e Protezione civile Marco Gabusi – Un cambiamento che semplifica la vita ai cittadini e sgrava i Comuni da un pesante lavoro burocratico, consentendo di velocizzare la gestione delle pratiche e di garantire maggiore trasparenza ed efficienza».

Per accedere alla piattaforma occorre cliccare su questo link.

Per ulteriori chiarimenti si può scrivere a prontointerventoprivati@ regione.piemonte.it