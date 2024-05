Tre nuove poltrone per la sala prelievi Avis a Sestriere

Sabato 30 aprile sono state inaugurate tre nuove poltrone per prelievi, acquistate dall’AVIS comunale di Pragelato e sistemate al Colle presso il poliambulatorio medico di Piazza Fraiteve 1, nei due locali messi a disposizione dell’associazione da parte del Comune di Sestriere.

Infatti l’AVIS comunale di Pragelato, sezione composta da donatori residenti a Pragelato e Sestriere e negli altri comuni dell’area alpina, accoglie da sempre al Colle i propri iscritti per le donazioni nelle giornate del 30 aprile e del 5 novembre.

Le nuove poltrone, a norma di legge, sono state inaugurate alla presenza degli amministratori locali: per il Comune di Sestriere l’Assessore Maurizio Cantele mentre per il Comune di Pragelato, il vice sindaco Mauro Maurino assieme a Marco Martin, uno dei fondatori della sezione. Sezione rappresentata dalla presidente Maria Laura Paone, dalla vicepresidente Gemma Bertola, dalla tesoriera Mariella Mazzeo e dalla segretaria Elena Todirel.

L’AVIS comunale di Pragelato, che fa capo alla sezione provinciale di Torino e a quella Nazionale, è stata fondata l’8 febbraio del 1976 e, da allora, è divenuta un punto di riferimento per i donatori che vivono e lavorano in alta Val Chisone e in alta Val Susa e che hanno nel Colle del Sestriere il punto di riferimento dove poter dare un preziosissimo contributo nel soccorso e nella cura di persone affette da gravi malattie che richiedono trasfusione ematiche.

Comune di Sestriere