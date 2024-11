Laura Rampini prima paracadutista al mondo in carrozzina, paraplegica dal 1995 a causa di un incidente stradale ha dedicato la sua vita al sociale…5 anni fa una malattia devastante l’ha fermata, non si è mai arresa ed ha vinto la sua più grande sfida con la vita. Ma il destino aveva in serbo per lei ancora un ostacolo più grande da superare. A causa di un virus, tre anni fa da para diventa tetraplegica.

Un calvario di sofferenza e riabilitazione… forza e speranza… l’amore che Laura ha per la vita è incondizionato nonostante tutto!

Dopo la malattia e tetraplegia e 5 anni di lotta, Laura ha deciso di ricominciare con il suo progetto Liberamondo ed il 29 novembre 2024 farà tappa presso il Presidio Cto di Torino (centro traumatologico Ortopedico) fornito di Dea di secondo livello e di elisoccorso.

Il più importante centro traumatologico del Piemonte, Direttore Prof. Alessandro Massè.

Presso la palazzina di Via zuretti 24 vengono ricoverati oltre ai pazienti con Mielololesione anche pazienti con GCA (grave cerebrolesione acquisita) in politrauma.

Direttore ad interim dell’unità spinale in via Zuretti 24 della Città della Salute e della scienza di Torino e della Sc di neuroriabilitazione è il Dott. Maurizio Beatrici.

Laura Rampini porta in tour il film documentario autobiografico “Falling” per la regia di Gerardo Lamattina ed apre l’evento con un videomessaggio del Ministro per la disibilità Alessandra Locatelli.

Dopo più di una rinascita come una fenice Laura Rampini porta un messaggio di speranza e resilienza.