European Hormone Day: prevenzione della salute ormonale

24 aprile 2024 – Molte persone, probabilmente, hanno un’idea di cosa siano gli ormoni ma hanno meno familiarità con le azioni che possono intraprendere per migliorare la propria salute endocrina.

Gli ormoni, infatti, svolgono un ruolo chiave non solo nella fisiologia del funzionamento dell’organismo, ma anche, in presenza di squilibri ormonali, della patogenesi di alcune malattie croniche, sia quelle maggiormente note (come obesità, diabete, malattie tiroidee, tumori, infertilità e osteoporosi) che quelle rare (circa 400 secondo alcune stime).

Il 30% delle malattie croniche sopra indicate dipende proprio da squilibri ormonali.

Di qui il senso della “European Hormone Day”, un evento di sensibilizzazione sulla salute ormonale promosso dalla Società Europea di Endocrinologia (ESE) e dalla Fondazione Europea per gli Ormoni e il Metabolismo (ESE Foundation) e condiviso dalla comunità endocrinologica europea, a cui ha dato convintamente la propria adesione anche quest’anno l’Associazione Medici Endocrinologi italiani (AME).

Spiega il dott. Renato C. Cozzi, presidente AME : “Perché è stata istituita la “European Hormone Day”? Perché gli ormoni sono importanti per star bene, vengono prodotti dall’organismo fin dalla nascita, vengono prodotti per tutta la vita e servono per ogni nostra attività, per la crescita, per la riproduzione, per la vita sessuale, per il metabolismo, per lo sviluppo del cervello. Guai se gli ormoni non funzionassero! È grazie agli ormoni che il corpo umano è in stato di benessere!”.

European Hormone Day: alcuni numeri in Italia delle principali patologie ormonali: