HIV, prevenzione e diagnosi precoce per contrastare l’infezione e migliorare la qualità della vita

Conoscere le modalità di trasmissione dell’HIV, adottare comportamenti responsabili, sottoporsi al test e accedere tempestivamente alle cure sono gli strumenti fondamentali per contrastare la diffusione dell’infezione e prevenire l’insorgenza dell’AIDS.

È questo il messaggio della Giornata mondiale di lotta all’AIDS (World AIDS Day), che si celebra il 1° dicembre di ogni anno. «Ending AIDS starts with access» («Porre fine all’AIDS inizia con l’accesso alle cure») è lo slogan scelto per il 2026 da UNAIDS, il programma congiunto delle Nazioni Unite sull’HIV/AIDS, che quest’anno celebra il suo trentesimo anniversario.

Grazie ai progressi della ricerca scientifica e delle terapie farmacologiche, l’infezione da HIV è oggi una condizione cronica che può essere tenuta sotto controllo. Garantire a tutti l’accesso alla prevenzione, alla diagnosi e alle cure rimane indispensabile per raggiungere l’obiettivo dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite: porre fine all’AIDS come minaccia per la salute pubblica.

HIV e AIDS non sono la stessa cosa

L’HIV (Virus dell’immunodeficienza umana) è un virus che colpisce il sistema immunitario, mentre l’AIDS (Sindrome da Immunodeficienza Acquisita) rappresenta lo stadio più avanzato dell’infezione, che può svilupparsi in assenza di un trattamento adeguato.

L’infezione può rimanere asintomatica anche per molti anni. Grazie alle terapie antiretrovirali oggi disponibili è possibile prevenirne l’evoluzione verso l’AIDS e consentire alle persone con HIV di condurre una vita lunga e di buona qualità.

Inoltre, una persona con HIV che segue la terapia e mantiene stabilmente una carica virale non rilevabile non trasmette il virus per via sessuale. È il principio conosciuto a livello internazionale come U=U (Undetectable = Untransmittable, Non rilevabile = Non trasmissibile), fondamentale anche per contrastare stigma e discriminazioni.

La situazione in Piemonte

Secondo il Rapporto 2025 (edizione 2026) della struttura di Epidemiologia dell’Asl AL, in Piemonte sono state registrate 174 nuove diagnosi di HIV (4,1 casi ogni 100 mila abitanti), rispetto alle 160 del 2024. Dal 2009 si osserva comunque una tendenza alla diminuzione dell’incidenza delle nuove diagnosi.

Le nuove diagnosi riguardano prevalentemente gli uomini (133 casi, pari al 76% del totale). La fascia di età più interessata è quella tra i 25 e i 44 anni (88 casi), mentre cresce l’incidenza tra i 45 e i 64 anni (69 casi).

I rapporti sessuali non protetti rappresentano la principale modalità di trasmissione dell’infezione (95% dei casi nel 2025).

Nel 2024, ultimo anno disponibile per questo dato, sono stati effettuati a livello ambulatoriale oltre 161 mila test di screening, che hanno interessato circa 100 mila persone (il 2,7% della popolazione piemontese di almeno 15 anni).

Pur in diminuzione rispetto al 2024, oltre quattro nuove diagnosi su dieci avvengono ancora in uno stadio avanzato dell’infezione. Sottoporsi al test, senza attendere la comparsa di sintomi, è fondamentale per accedere tempestivamente alle cure.

Come si trasmette e come si previene l’HIV

Il virus si trasmette per via sessuale, attraverso il contatto con sangue infetto e dalla madre con HIV al figlio durante la gravidanza, il parto o l’allattamento.

Non si trasmette invece attraverso saliva, lacrime, sudore, punture di zanzare, baci, abbracci, condivisione di stoviglie o frequentazione degli stessi ambienti.

Per prevenire l’infezione, l’Istituto Superiore di Sanità raccomanda di:

utilizzare correttamente il preservativo durante i rapporti sessuali e il preservativo o il dental dam durante quelli orali;

evitare lo scambio di siringhe e oggetti taglienti;

valutare con il medico la profilassi pre-esposizione (PrEP), una strategia di prevenzione farmacologica rivolta alle persone maggiormente esposte al rischio di infezione;

rivolgersi immediatamente a un medico in caso di possibile esposizione al virus, per valutare la profilassi post-esposizione (PEP);

sottoporsi periodicamente al test HIV, in relazione alle proprie condizioni di rischio, anche in assenza di sintomi.

Il test HIV è gratuito, anonimo e veloce.

I Centri Malattie Sessualmente Trasmissibili del Piemonte

Per informazioni, dubbi, test e visite è possibile rivolgersi ai Centri MST (Malattie Sessualmente Trasmissibili) accreditati dalla Regione Piemonte, che garantiscono accesso diretto senza prenotazione, gratuità delle visite e anonimato.

L’elenco dei Centri è consultabile sul sito della Regione Piemonte:

Prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse.

Iniziative organizzate sul territorio regionale in occasione della Giornata mondiale di lotta all’AIDS.