Montascale: cosa c’è da sapere per chi vive a Torino

Eppure si tratta di qualcosa di molto concreto e per cui esistono diverse soluzioni efficaci, a cominciare dall’installazione di un supporto quale il montascale: un dispositivo che permette di superare con praticità e comodità barriere architettoniche come dislivelli, scale e gradini. Andrebbe adottato non solo negli ambienti di pubblica fruizione ma anche in quelli domestici, i più vissuti dagli individui.

Per chi vive nel capoluogo piemontese e nel suo territorio, appare imprescindibile rivolgersi a realtà qualificate e che risultino in grado di offrire un servizio tecnico (e umano) impeccabile. Vediamo dunque cosa c’è da sapere per chi ha bisogno di predisporre un montascale a Torino, a cominciare da alcuni numeri riportati dal Comune che fanno riflettere.

I numeri della disabilità (non chiari) secondo il Comune di Torino

Il Comune di Torino dà notizia online, su “Informa disabilità”, di alcuni dati inerenti il numero di persone con disabilità in Italia e persino dei volontari che prestano loro assistenza, citando alcune testate ed enti autorevoli. Ecco cosa sostiene:

Il Sole 24 Ore rende noto che nel Belpaese ci sono oltre 7.500.000 di persone con disabilità, a fronte di circa il 13% della popolazione.

L’INAIL parla di quasi 13 milioni di individui con disabilità nel territorio nazionale.

La rivista “Statistica e società” racconta di 3 milioni e mezzo di persone con disabilità in Italia, circa il 5,2% della popolazione.

La comunicazione del Comune mostra quindi delle incongruenze, cosa che è in realtà è plausibile: mancano infatti dei database attendibili complice la necessità di tutelare il diritto alla privacy delle persone con disabilità.

Un’affermazione tuttavia può essere fatta con certezza: la fetta della popolazione che presenta difficoltà motorie in Italia è importante ed è in crescita così come lo è la fascia d’età degli anziani che accusa difficoltà motorie.

Occorre quindi considerare che tali problematiche sono destinate ad aumentare, anche perché stando a diverse ricerche si riscontra un abbassamento del livello medio della qualità della vita rispetto al passato. È perciò imprescindibile cominciare il prima possibile ad adeguare gli edifici per superare le barriere architettoniche. L’installazione del montascale è considerata una delle misure più efficaci.

Quando installare un montascale nei contesti domestici a Torino

La necessità di installare un montascale subentra ogni volta che una persona presenta difficoltà motorie che non può superare in autonomia e dunque senza ricevere assistenza.

Esistono montascale adatti a livelli lievi, moderati e persino avanzati di tali difficoltà: quelli a piattaforma sono indicati per chi si sposta con l’ausilio di una carrozzina; quelli a poltroncina rappresentano invece una misura preferenziale per quanti si muovono senza carrozzina.

Oggi intervenire il prima possibile risulta più semplice grazie alla possibilità, per i soggetti che presentano le opportune certificazioni mediche, di accedere a una detrazione del 75% per quanto riguarda l’acquisto del montascale. L’importante è rivolgersi a realtà qualificate che conoscono il territorio, in grado di supportare a 360°.