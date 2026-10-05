ReumaDay 2026: a Torino la reumatologia incontra le persone

Portare la reumatologia fuori dagli ambulatori e più vicino alle persone, offrendo un’occasione concreta di informazione, orientamento e incontro diretto con gli specialisti.

È questo l’obiettivo di ReumaDay 2026 – “La reumatologia incontra le persone”, in programma sabato 10 ottobre, dalle ore 9.30 alle 17.30, in Piazzetta Maria Adriana Prolo a Torino, nell’ambito delle iniziative dedicate alla Giornata Mondiale del Malato Reumatico 2026.

AAPRA ODV – Associazione Ammalati Pazienti Reumatici Autoimmuni e Rare, associazione impegnata nella tutela e nella rappresentanza delle persone affette da patologie reumatologiche e autoimmuni e promotrice dell’iniziativa, invita cittadini, pazienti e familiari a partecipare a una giornata pensata per rendere più facile l’accesso a informazioni sanitarie qualificate e favorire il dialogo diretto tra persone, professionisti sanitari e associazioni.

Una giornata per incontrare gli specialisti

Durante ReumaDay sarà possibile accedere gratuitamente a consulti orientativi e momenti di confronto con professionisti di diverse discipline, in un percorso multidisciplinare che comprende:

Reumatologia, per dolori articolari, rigidità, gonfiore e sintomi infiammatori o sistemici da approfondire;

Dermatologia , per manifestazioni cutanee potenzialmente correlate a condizioni autoimmuni o infiammatorie;

, per manifestazioni cutanee potenzialmente correlate a condizioni autoimmuni o infiammatorie; Immunologia , per l’orientamento sui temi dell’immunità e delle patologie croniche e autoimmuni;

, per l’orientamento sui temi dell’immunità e delle patologie croniche e autoimmuni; Pneumologia , per problematiche respiratorie che possono essere associate a patologie reumatiche e autoimmuni sistemiche;

, per problematiche respiratorie che possono essere associate a patologie reumatiche e autoimmuni sistemiche; Igiene e prevenzione , con informazioni su vaccinazioni e corretti comportamenti preventivi;

, con informazioni su vaccinazioni e corretti comportamenti preventivi; Ortopedia , per problematiche osteoarticolari e muscolo-scheletriche;

, per problematiche osteoarticolari e muscolo-scheletriche; Fisioterapia , dedicata a mobilità, esercizio, postura e benessere muscolo-articolare;

, dedicata a mobilità, esercizio, postura e benessere muscolo-articolare; Laboratorio analisi , per comprendere il ruolo degli esami nei percorsi diagnostici e di monitoraggio;

, per comprendere il ruolo degli esami nei percorsi diagnostici e di monitoraggio; orientamento previdenziale , con un primo confronto sui temi dell’invalidità civile, della Legge 104, delle tutele lavorative e degli strumenti di supporto;

, con un primo confronto sui temi dell’invalidità civile, della Legge 104, delle tutele lavorative e degli strumenti di supporto; area informativa e associazioni, luogo di ascolto e orientamento per pazienti e familiari.

I consulti hanno finalità esclusivamente orientativa e informativa, sono gratuiti e non sostituiscono la visita specialistica, né prevedono diagnosi, prescrizioni o rilascio di referti.

AAPRA: «La conoscenza è il primo passo verso una presa in carico più consapevole»

Per AAPRA, ReumaDay rappresenta soprattutto un modo per avvicinare la sanità alle persone.

Le malattie reumatiche e autoimmuni comprendono condizioni molto differenti tra loro, spesso croniche e talvolta complesse, che possono coinvolgere non soltanto articolazioni e apparato muscolo-scheletrico, ma anche cute, polmoni e altri organi e avere importanti ripercussioni sulla vita quotidiana, familiare, sociale e lavorativa.

Intercettare precocemente i sintomi, orientare correttamente il cittadino e favorire il dialogo con gli specialisti può contribuire a ridurre ritardi e disorientamento nel percorso di cura.

ReumaDay nasce proprio con questa finalità: creare uno spazio accessibile nel quale la persona possa incontrare il mondo della reumatologia e ricevere indicazioni qualificate su come affrontare il proprio percorso sanitario.

Non una giornata di visite tradizionali, quindi, ma un’occasione per ascoltare, informare, orientare e accompagnare.

Il programma

L’accoglienza e le registrazioni inizieranno alle ore 9.30.

Alle ore 10.00 prenderanno il via i consulti orientativi, mentre alle ore 11.00 è previsto un momento di saluto e confronto istituzionale.

Dalle ore 12.00 proseguiranno i consulti e le attività informative fino alla conclusione della manifestazione, prevista alle ore 17.30.

La partecipazione è gratuita.

Il 12 ottobre la Mole Antonelliana illuminata

Le iniziative di sensibilizzazione proseguiranno lunedì 12 ottobre, quando la Mole Antonelliana sarà illuminata quale gesto simbolico di vicinanza alle persone che convivono con malattie reumatiche e autoimmuni e alle loro famiglie.

Un segnale visibile rivolto all’intera città per ricordare che, dietro ogni diagnosi, vi è una persona con bisogni sanitari, sociali e assistenziali che richiedono ascolto, continuità di cura e appropriatezza.