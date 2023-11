Natale 2023: strategie per far fronte alle spese senza preoccupazioni

Natale è alle porte e, come ogni anno, anche il periodo ini cui le famiglie italiane devono far fronte a maggiori spese. Il continuo rincaro dei prezzi non sta migliorando la situazione, ma vediamo insieme quali sono le principali strategie che molti stanno mettendo in atto per godersi le festività natalizie con meritata serenità.

Il Black Friday per approfittare degli sconti

Nel panorama delle strategie adottate dalle famiglie italiane per gestire le spese natalizie, emerge una tendenza che ormai si sta consolidando: approfittare degli sconti offerti durante il Black Friday, ovvero un venerdì della fine di novembre durante la quale la maggior parte di brand, e-commerce ed esercizi commerciali effettuano degli sconti straordinari sui loro prodotti. Quest’anno cade il 24 novembre 2023.

Quest’evento, importato dagli Stati Uniti, ha guadagnato terreno anche nel mercato italiano, diventando un momento cruciale per l’acquisto dei regali natalizi dato che, appunto, è molto vicino al mese di dicembre. In effetti organizzarsi per tempo con il Black Friday porta molteplici vantaggi: oltre ad accaparrarsi gli sconti, si evita lo stress di non sapere fino alla fine cosa comprare e, inoltre, si è al sicuro da eventuali sovrapprezzi dell’ultimo minuto.

Non è un caso quindi se numerose famiglie stiano sempre più adottando questa strategia, il budget delle feste si alleggerisce considerevolmente, basta considerare che spesso si riesce a fare shopping addirittura al 60% in meno del prezzo originale.

Non solo sconti per ottimizzare le spese natalizie

Oltre all’approccio del Black Friday, che comunque si svolge in un periodo molto limitato di tempo, si possono trovare altre soluzioni mirate a far fronte alle spese natalizie.

Una di queste consiste nel ricorrere a vantaggiosi prestiti online, una soluzione finanziaria che ha visto un aumento di interesse specialmente negli ultimi anni. Alcuni fornitori, come la piattaforma Younited, scelti vengono scelti specialmente per la rapidità e la semplicità con cui si può ottenere la liquidità di cui si ha bisogno. Considerando poi che molte famiglie hanno possibilità di ricevere una tredicesima a fine anno, questa soluzione sembra ancora più conveniente nell’ambito di un’attenta pianificazione delle spese.

E proprio in relazione a questo ultimo punto, la classica pianificazione anticipata delle spese è un a pratica molto diffusa. Adottare un approccio oculato nella gestione del budget natalizio, pianificando con anticipo l’elenco dei regali da acquistare e stabilendo limiti di spesa per ciascun destinatario, aiuta non solo a tenere sotto controllo i propri risparmi ma anche ad organizzare meglio il proprio tempo a disposizione per arrivare preparati al Natale.

Infine, una soluzione meno pratica rispetto alle altre ma che può essere comunque un valido aiuto, è l’utilizzo di programmi fedeltà e cashback offerti da alcuni negozi e carte di credito. Sfruttare i punti accumulati o ottenere cashback su determinati acquisti consente di ridurre il costo effettivo delle cose e, di conseguenza, delle spese totali del periodo natalizio.