Palazzo Madama di Torino, un milione di euro per i lavori straordinari

Ammonta a un milione di euro il conto dei lavori straordinari a Palazzo Madama di Torino, una manutenzione straordinaria che è stata deliberata dal Comune di Torino.

Stando a quanto contenuto nella delibera a firma dell’assessora alla Cultura Rosanna Purchia, approvata dalla Giunta, i lavori avranno inizio il prossimo mese di gennaio e riguarderanno in primo luogo il restauro dei pavimenti lignei del piano nobile. Dal mese di febbraio è invece prevista la messa in sicurezza di tutto il terrazzo, con attività di consolidamento strutturale e rifacimento del solaio di copertura dello scalone juvarriano. Si procederà inoltre a effettuare una manutenzione straordinaria dell’impianto antincendio e si adeguerà la cabina elettrica di media tensione.

Insomma, dopo mesi di attesa tutto è pronto per l’avvio dei lavori chiesti a gran voce dalla Fondazione Torino Museo, che con una lettera del 23 giugno 2023 aveva avvertito della necessità di porre in essere degli interventi che potessero migliorare gli standard qualitativi dei servizi istituzionali.

Ricordiamo che Palazzo Madama di Torino e Casaforte degli Acaja sono un complesso architettonico situato nella centralissima Piazza Castello a Torino, patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO come parte del sito delle Residenze Sabaude. È qui che ha sede il Museo Civico d’Arte Antica dal 1934.

Nel corso del Novecento il Palazzo ha visto il susseguirsi di numerosi restauri e ripristini, terminati nel 2006. L’anno successivo il Museo ha iniziato ad ospitare importanti opere d’arte mentre nel 2010 si è tornati nuovamente a mettere mano alla facciata juvarriana con un impegnativo restauro, mentre i giardini intorno alla Casaforte sono stati riorganizzati ospitando specie botaniche che richiamassero quelli presenti nel periodo medievale.

Nel 2014 è stato approvato il passaggio di proprietà del palazzo dallo Stato Italiano alla Città di Torino, con atto formalizzatosi due anni più tardi, nel 2016.