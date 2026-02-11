Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), d’intesa con il Commissario straordinario, Calogero Mauceri, ha convocato oggi la Conferenza di Servizi per l’approvazione del progetto definitivo della “Tratta Avigliana – Orbassano dell’Asse ferroviario Torino-Lione”.

Alla Conferenza sono stati invitati i sindaci degli 11 comuni interessati dall’opera, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura, il Ministero della Difesa, la Regione Piemonte, la Città Metropolitana e gli Enti gestori delle interferenze.

All’incontro hanno partecipato anche il Vicepresidente della Regione Piemonte, Elena Chiorino, l’Assessore alle Infrastrutture Strategiche della Regione Piemonte, Enrico Bussalino, il Vicesindaco della Città Metropolitana, Jacopo Suppo, oltre a RFI e FS Engineering (Gruppo FS).

L’obiettivo dei lavori è il completamento e il funzionamento dell’intero Corridoio Europeo Mediterraneo della rete TEN-T, il conseguimento dello shift modale del trasporto merci dalla strada alla ferrovia e lo spostamento dei treni merci dalla linea storica alla nuova tratta ferroviaria con conseguenti vantaggi anche per il Servizio Ferroviario Metropolitano torinese. Il Progetto definitivo della tratta nazionale Avigliana-Orbassano bivio Pronda prevede, infatti, la realizzazione di una nuova linea in variante, lunga complessivamente 24 km, fino allo scalo merci di Orbassano.

È previsto un tracciato di attraversamento in galleria naturale, lunga 8 km al di sotto della Collina Morenica, che prosegue poi attraverso una galleria artificiale di circa 4 km. La linea termina con un tratto allo scoperto di ingresso e attraversamento dello scalo di Orbassano per poi congiungersi alla linea esistente di accesso al nodo di Torino. Il costo aggiornato dell’intera opera è di circa 3 miliardi di euro di cui finanziati 827 milioni di euro.

Nell’ambito della Conferenza dei Servizi, tutti i soggetti interessati e coinvolti potranno esprimere il proprio parere, segnalare criticità, formulare prescrizioni e proporre eventuali adeguamenti progettuali.

La progettazione ha ricevuto il parere positivo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed è in fase di approvazione la Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale; a conclusione dell’iter approvativo, RFI proseguirà con le necessarie attività ai fini dell’avvio delle procedure negoziali una volta garantita la completa copertura economica.

«La realizzazione della tratta Avigliana–Orbassano della Torino-Lione significa prima di tutto lavoro e occupazione reale per il Piemonte. Un investimento capace di generare un impatto occupazionale diretto e un indotto significativo che coinvolgerà imprese e lavoratori dei settori delle costruzioni, dell’ingegneria, della logistica e dei servizi, con ricadute concrete sui territori attraversati. È lavoro nei cantieri, nelle imprese fornitrici, nella logistica e nei servizi connessi all’opera, ma anche occupazione stabile che guarda al futuro, grazie allo sviluppo della logistica ferroviaria e allo spostamento del traffico merci dalla strada alla ferrovia. Questo – in piena sinergia con il Governo che non posso che ringraziare per il prezioso supporto e determinazione nel portare avanti il progetto – è il modello che vogliamo: infrastrutture che creano occupazione, competitività e sviluppo. Su questo il Piemonte non ha esitazioni: la Regione dice sì alle grandi opere, senza ambiguità e senza doppi linguaggi, perché le infrastrutture strategiche sono una leva fondamentale di crescita economica, di lavoro e di futuro per i nostri territori e per l’intero sistema produttivo» dichiara il vicepresidente Elena Chiorino.

«L’avvio della Conferenza dei Servizi rappresenta un passaggio fondamentale per un’opera strategica non solo per il Piemonte ma per l’intero sistema infrastrutturale nazionale ed europeo. La tratta Avigliana-Orbassano costituisce un tassello essenziale del collegamento Torino-Lione e del Corridoio Mediterraneo, e il nostro impegno è quello di proseguire con determinazione e velocità lungo tutte le fasi autorizzative e realizzative. La Conferenza dei Servizi è inoltre uno strumento decisivo di confronto istituzionale, che consente di raccogliere il contributo dei sindaci e delle istituzioni, ascoltare le istanze dei territori e accompagnare lo sviluppo dell’opera con un dialogo costante e responsabile con le comunità interessate» afferma l’assessore Enrico Bussalino.