Il PIF Saudi Ladies International, in Arabia Saudita, apre la 48ª stagione del Ladies European Tour, con un calendario di 30 eventi che avranno luogo in 21 nazioni, Italia compresa (Golf Club Milano, 25-27 settembre). È’ l’anno dei record. Infatti saranno in palio 40 milioni di euro complessivi, il più alto montepremi della storia, con 5.000.000 di dollari che gratificheranno le concorrenti a Riyadh, primato per un singolo torneo (Major esclusi). Infine non vi erano mai state 378 giocatrici iscritte al LET e nemmeno era mai stato raggiunto il numero di 47 nazioni rappresentate.

Si gioca dall’11 al 14 febbraio sul percorso del Riyadh Golf Club dove, tra le 120 partenti, vi saranno tre proette italiane: Alessandra Fanali, Virginia Elena Carta e Alessia Nobilio.

Nel field di alta qualità competeranno quasi tutte le migliori protagoniste della scorsa annata europea a cominciare dalle prime dieci del ranking con la singaporiana Shannon Tan, numero uno, e le altre che l’hanno seguita: le inglesi Mimi Rhodes (n. 2), Cara Gainer (n. 6) e Alice Hewson (n. 8), la francese Nastasia Nadaud (n. 3), la sudafricana Casandra Alexander (n. 4), la svizzera Chiara Tamburlini (n. 5), la ceca Sara Kouskova (n. 7), la tedesca Helen Briem (n. 9) e l’irlandese Lauren Walsh (n. 10).

Non saranno le sole favorite in un torneo che si preannuncia come un confronto con alcune forti atlete che frequentano il LPGA Tour americano, tra le quali ricordiamo le statunitensi Alison Lee, Danielle Kang, Andrea Lee e Auston Kim, le giapponesi Rio Takeda, Nasa Hataoka, Akie Iwai e Chizzy Iwai, la transalpina Celine Boutier, l’inglese Charley Hull, la spagnola Carlota Ciganda, le thailandesi Ariya Jutanugarn e Patty Tavatanakit, la coreana Amy Yang e l’indiana Aditi Ashok, per citarne alcune. Assente la thailandese Jeeno Thitikul, leader della graduatoria mondiale, campionessa in carica.

Alessandra Fanali, 26 anni, migliore azzurra nel ranking (27ª), ha disputato in totale 60 gare con 12 top ten, tra le quali il secondo posto nel Magical Kenya Ladies Open (2024) e nel Ford Women’s NSW Open (2025). Virginia Elena Carta, 29 anni, 77 presenze con nove piazzamenti tra le prime dieci, ha giocato poco nel 2025, dopo una buona annata precedente. Alessia Nobilio, 24 anni, 22 partecipazioni al circuito, ha superato bene la sua prima stagione sul tour con due top 5 e conservando la ‘carta’.