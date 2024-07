Sestriere: lavori in corso d’opera del PNRR “Sport e Inclusione Sociale” per un totale di 4 milioni 744.072,93 euro

Sono stati avviati i lavori al Colle del PNRR M5C2, Misura 3 Investimento 3.1 “Sport e Inclusione Sociale” Cluster 3 che interessano l’area del complesso in via Azzurri d’Italia che va dal Palazzetto dello Sport al Lago Losetta sino al posteggio camper.

Il piano presentato, e accolto con successo, dall’Amministrazione Comunale di Sestriere si compone di un importante intervento di “Rigenerazione e Infrastrutturazione del complesso polisportivo Sestriere Sport Center” per un costo totale dell’intervento (da QE) pari a 4 milioni e 744.072,93 euro con un contributo a valere sul PNRR pari a 4 milioni di euro. Un quota erogata dall’Unione Europea direttamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport che, grazie all’appoggio della FISIP – Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici, segnerà un importante rinnovamento e potenziamento delle strutture a disposizione degli sportivi che praticano e si allenano in tante discipline sportive, sia olimpiche che paralimpiche. Un potenziamento che va ad affiancarsi alla consolidata eccellenza come location per lo sci alpino: dalle piste ai grandi eventi, al turismo.

“Questo PNRR – spiega il Sindaco di Sestriere Gianni Poncet a nome dell’Amministrazione Comunale – rappresenta una grandissima opportunità per il rilancio, sportivo, sociale e turistico della nostra stazione. Una vittoria di squadra che premia tutti gli sportivi che troveranno a Sestriere nuove strutture all’avanguardia per allenarsi e superare nuove sfide. Un’opportunità a disposizione anche di tutti i turisti che avranno a disposizione un centro sportivo di prim’ordine per fare sport in alta quota. Senza poi dimenticare che, nel 2020, come Amministrazione Comunale, abbiamo investito nel rifacimento della pista di atletica riscontrando già un grande consenso dettato dalla crescita esponenziale delle presenze sia di sportivi e squadre di caratura internazionale, sia di amatori ed appassionati. Sono stati così avviati i lavori per un salto di qualità con il rinnovamento ed il potenziamento del più importante polo sportivo ai 2035 metri d’altitudine del Sestriere che si affianca alla nostra realtà consolidata nello Sci Alpino. Gli interventi sono suddivisi in più lotti.

Tra gli interventi effettuati figurano quelli che hanno interessato parte del Palazzetto dello Sport, dopo che l’amministrazione comunale è intervenuta per ridurre drasticamente i consumi energetici al fine di garantire la sua sostenibilità economica ed ambientale. In particolare il Lotto n.2 che ha visto la riqualificazione interna aree squash, fitness e wellness del Palazzetto dello Sport. Riqualificazione che ha portato ad un ampliamento della zona attrezzi con un nuovo soppalco ed il rifacimento completo della zona umida con bagno turco e idromassaggio. Un progetto mirato al rinnovo degli spazi interni per migliorare l’esperienza di utilizzo da parte degli utenti, per garantire livelli ottimali di fruibilità, accessibilità e utilizzo degli spazi e delle attrezzature sportive sia per gli atleti professionisti, disabili e normodotati, che per chi ama tenersi in forma.

Attualmente è in fase di realizzazione il Lotto n.4 che prevede la riqualificazione dell’area Lago Losetta, la sistemazione di via Azzurri d’Italia, tra l’Hotel Lago Losetta e il campo da calcio in erba naturale, sino al rimessaggio camper. Nell’area sono in fase di realizzazione una pista di ski roll, una dedicata al pump track, ed un percorso disabili attorno alla parte principale del lago, funzionale anche per le famiglie che possono accedervi con bimbi piccoli sul passeggino. Nello specifico, lo sviluppo ed il percorso della pista di ski roll sono stati studiati in ottemperanza dei criteri di omologazione della Federazione Italiana Sport Disabili il cui contributo è stato determinante per l’assegnazione del PNRR.

Sempre qui si stanno realizzando 2 aree adibite a pic-nic, 2 campi da bocce, un’arena con il campo da Beach Volley il tutto completato da una nuova asfaltatura e dalla realizzazione di parcheggi in linea a pettine. Lavori importanti che, per la tipicità del clima in montagna, non possono essere realizzati in autunno o inverno. Come normale che sia tutti i cantieri creano disagi: sono certo che una volta ultimati i lavori, che prevedono anche un rimboscamento dell’area e il ricorso all’idrosemina per ripristinare i prati, e soprattutto la creazione del nuovo parcheggio camper, tutti avranno modo di apprezzare la bellezza di una nuova area dedicata allo sport, alla natura e al benessere che insieme contribuiscono al miglioramento turistico della stazione”.

Comune di Sestriere