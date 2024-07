Lavorare a Torino è un sogno di molti. Il capoluogo del Piemonte, infatti, offre “mille carriere” grazie alla sua economia diversificata e al suo ricco tessuto industriale e culturale, che la rendono una delle città più dinamiche di tutto il Paese. Torino e dintorni, inoltre, è rinomata per aver un elevato numero di domande (probabilmente tra i più alti in tutta Italia) a livello di nuove occupazioni.

Giovani ma anche professionisti affermati, in cerca di crescita e sviluppo, trovano in questa città un ambiente stimolante e adatto a realizzare le proprie ambizioni e pertanto decidono di trasferirsi qui al fine di lavorare a Torino e dintorni.

Quale impiego è possibile trovare e dove concentrare la ricerca?

A Torino e provincia è possibile trovare lavoro in diversi settori. Ad esempio, il centro della città e il quartiere Vanchiglietta ospitano diversi centri di ricerca e sedi di prestigiose università, pertanto qui è possibile trovare un impiego nel settore formativo.

Invece, per chi cerca un lavoro nella sanità, i quartieri più indicati sono Pozzo Strada, San Donato e Nizza Millefonti, dove sono situate le principali strutture sanitarie. Torino offre anche diverse opportunità nel settore turistico, specialmente al centro, San Salvario e Crocetta, le zone maggiormente visitate dai turisti.

Il Lingotto, ancora, è rinomato per il centro congressi, e per questo motivo in questa zona è possibile trovare offerte nel settore degli eventi e delle manifestazioni. In più, è il quartiere industriale per eccellenza della città, e assieme a Cenisia e Crocetta offre opportunità anche nel settore logistico.

Non bisogna dimenticare, poi, che Torino è la città dell’auto, e per tale ragione è possibile trovare in tutta la città occasioni sia in ambito manifatturiero che ingegneristico.

Località nei dintorni di Torino dove è possibile trovare lavoro

Per quanto riguarda la provincia, i comuni più gettonati per trovare lavoro sono diversi. Vediamo i principali.

Ivrea

Ivrea è una nota città industriale del XX secolo, considerata patrimonio dell’Unesco e nominata capitale italiana del libro. La sua area industriale fu costruita da Adriano Olivetti in persona tra gli anni ‘30 e ‘60. Questa località è sicuramente da prendere in considerazione se si ha intenzione di lavorare a Torino nel settore industriale.

Moncalieri

Moncalieri, comune d’interesse storico culturale, dà il nome a un famoso insaccato (la trippa di Moncalieri) riconosciuto come PAT (Prodotto Agroalimentare Tradizionale) italiano. Qui è possibile trovare occasioni di lavoro di vario genere; la città vanta sul suo territorio varie centrali elettriche e diverse industrie.

È anche un’ottima meta per chi vuol trovare un lavoro senza allontanarsi troppo dal capoluogo piemontese, visto che Moncalieri è distante circa 30 minuti di auto da Torino.

Rivoli

Se si ha intenzione di lavorare a Torino o provincia, anche Rivoli è una località da prendere in considerazione. Qui è possibile trovare interessanti opportunità di lavoro nel settore industriale, turismo, sanità, commercio e servizi.

Nel suo territorio c’è un parco acquatico nonché il Castello di Rivoli il quale ospita un importante museo di arte contemporanea.

Collegno

Distante solamente 5 km da Torino, Collegno è un’opzione da non sottovalutare se si vuol lavorare a Torino. Qui spesso è possibile imbattersi in occasioni di lavoro nel settore commerciale e vendite nonché nel settore del turismo.

Il tessuto economico della località in questione è caratterizzato dalla presenza di molti negozi, di grandi e piccole dimensioni, inclusi grandi catene.

Caselle Torinese

Posizionata a nord del capoluogo piemontese, a circa 22 km da Torino, Caselle Torinese è sede dell’aeroporto internazionale Sandro Pertini, conosciuto semplicemente con il nome di “aeroporto di Torino”.

È senza dubbio un’ottima località dove trovare lavoro nel settore dei trasporti, logistica e servizi. Inoltre, risulta essere ben collegata a Torino e possiede anche una comoda stazione ferroviaria dalla quale è possibile spostarsi facilmente e in tutta comodità.

Venaria Reale

Venaria Reale, decimo comune della provincia per popolazione, è una località turistica dove è possibile ammirare il Parco Regionale la Mandria, oppure gli appartamenti Reali di Borgo Castello e la Reggia di Venaria, all’interno della quale spesso vengono organizzate mostre, manifestazioni ed eventi di vario genere.

In questa località è possibile imbattersi in interessanti opportunità di lavoro nel settore del turismo, oppure in quello della ristorazione e del commercio in generale.