L’intelligenza artificiale è davvero un’opportunità di investimento senza eguali? Il CEO di Stability, AI Emad Mostaque, non sembra aver dubbi: l’intelligenza artificiale sarà la più grande area attrattiva di investimenti di tutti i tempi. Una bolla che, afferma ancora l’amministratore delegato, non si vede ancora poiché è ancora nelle fasi iniziali di formazione e l’AI non ha ancora raggiunto un’adozione su larga scala in settori chiave come quello bancario.

L’opinione di Stability fa discutere

L’opinione di AI Emad Mostaque ha fatto subito discutere gli analisti: Stability è d’altronde la società che sta dietro a Stable Diffusion, uno degli altri strumenti di IA generativa più popolari oltre a OpenAI, in grado di consentire agli utenti di generare immagini foto-realistiche inserendo semplicemente del testo. Attualmente ha più di un milione di utenti e ha raccolto oltre 100 milioni di dollari da investitori come Coatue e Lightspeed Venture Partners.

Si tratta pertanto di un esponente di rilievo dell’IA generativa, che ha catturato l’immaginazione di molti opinionisti, dirigenti e studiosi per la sua capacità di produrre da zero un linguaggio simile a quello umano e contenuti visivi in risposta alle richieste degli utenti, utilizzando grandi quantità di dati.

Dall’intelligenza artificiale a quella generativa

Che l’intelligenza artificiale sia una forte attrazione di investimenti finanziari non è una novità: la tecnologia esiste da tempo ed è caratteristica ricorrente nella navigazione online, nelle piattaforme di social media e negli assistenti domestici. Oltre alle applicazioni per i consumatori, la tecnologia viene utilizzata in medicina, trasporti, robotica, scienza, istruzione, finanza, difesa e altri settori ancora.

Tuttavia, una forma più recente e interessante di IA è l’IA generativa, utilizzata in strumenti come il popolare chatbot ChatGPT di OpenAI, oltre a Google Bard e Microsoft Bing Chat, e a generatori di immagini come Dall-E, Midjourney e la già rammentata Stable Diffusion.

Mostaque ha affermato che l’importo totale degli investimenti necessari per l’IA sarà probabilmente di 1.000 miliardi di dollari “perché è più importante del 5G come infrastruttura per la conoscenza” e ha suggerito che banche come UBS dovranno adottare la tecnologia in quanto si tratta di un “mercato enorme“. Tuttavia, ha aggiunto, al momento si trova nelle prime fasi del suo sviluppo e non è ancora pronta per essere utilizzata su larga scala in grandi settori come quello dei servizi finanziari.

Al netto di ciò, è comunque possibile vederne il valore, tanto che le aziende che non utilizzano l’IA in modo appropriato nelle loro attività saranno presto punite dal mercato azionario.

Uno degli esempi più lampante, afferma ancora il manager, è quello di Google, che ha perso 100 miliardi di dollari in un solo giorno dopo che il suo chatbot Bard AI ha fornito informazioni imprecise in un video promozionale al suo rilascio. Google è in competizione con Microsoft per vincere la sua personale corsa alla realizzazione di strumenti di IA di qualità superiore, e il lancio di Bard sembra permettere a Big G di recuperare il terreno inizialmente smarrito a beneficio di OpenAI.