Si sono tenuti, ieri, presso i Comuni Crodo e Mergozzo (VCO), gli incontri tra gli Assessori Regionali ai Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC) Gian Luca Vignale e all’Ambiente Matteo Marnati, il Sottosegretario alla Presidenza della Regione Alberto Preioni, il Presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola Alessandro Lana con gli Amministratori Locali rappresentanti di 62 Comuni del Verbano Cusio Ossola. Gli Assessori hanno illustrato e condiviso con i presenti il percorso per l’utilizzo dei Fondi a favore dei 64 progetti presentati dalle Aree Omogenee “Ossola” e “Laghi”.

I numeri dei due piani di investimento:

Ossola:

16 Comuni interessati

16 Progetti finanziati

Tre milioni e 850mila euro di valore totale degli investimenti

Di questa somma investita 2.567.580 euro sono stati stanziati dalla Regione mentre i restanti 1.282.515 euro sono co-finanziati dai Comuni.

Laghi:

46 Comuni interessati

48 Progetti finanziati

Undici milioni e 483mila euro di valore totale degli investimenti

Di questa somma investita 5.906.760euro sono stati stanziati dalla Regione mentre i restanti 5.557.165 euro sono co-finanziati dai Comuni.

Grazie al contributo regionale sarà possibile finanziare fino al 100% dei progetti prioritari presentati dalle due Aree Omogenee.

I Fondi di Sviluppo e Coesione insieme ai fondi derivanti dalle Strategie Urbane (SUA) e le Aree Interne hanno permesso alla Regione di finanziare tutti i Comuni piemontesi in maniera chiara, semplice e diretta. A differenza delle scelte fatte nella scorsa programmazione (2014-21) di finanziare solo le città capoluogo di provincia, in questa programmazione abbiamo voluto essere vicini a tutti i comuni piemontesi.

“Le due aree facenti parte della Provincia di Verbania hanno compiuto un grandissimo lavoro, investendo ingenti risorse per attuare un importante piano di sviluppo per i rispettivi territori. Sono aree molto diverse tra loro, per vocazione e caratteristiche, ma tutte hanno dimostrato un’eccezionale capacità di coordinamento, di lavorare assieme per restituire una strategia di interventi che trasformerà il tessuto delle rispettive comunità proiettandole verso il futuro. In particolare, l’Area dell’Ossola ha saputo individuare nella struttura alberghiera per anziani di Premia, un intervento fondamentale su cui concentrare, con grande spirito solidaristico, i maggiori investimenti per il suo completamento. Enti locali e Regione, fianco a fianco, procederanno ora alla fase esecutiva delle opere che tali fondi permettono di realizzare, opere con un valore complessivo per le comunità locali di oltre 15 milioni di euro.

Le caratteristiche fondamentali dei Fondi sono aver dimostrato come la politica possa dare risposte agli enti locali e sia stata capace di tradurre i contributi europei in maniera semplice e accessibile, erogando risorse ad un’ampia platea di Comuni che potranno così rispondere a fondamentali necessità di investimento per le rispettive comunità.

Nell’incontro odierno abbiamo così potuto fissare la nuova tappa del percorso – spiega l’Assessore Vignale – con i rappresentanti degli enti locali, da quando abbiamo cominciato lo scorso anno, con la presentazione dei Fondi di Sviluppo e Coesione, una risorsa complessiva di 105 milioni di euro che ci permetterà di finanziare progetti in 805 comuni del Piemonte.

A giugno del 2028 tutte le opere dovranno essere concluse e rendicontate alla Regione. Siamo qui per dimostrare nei fatti come la Regione sia al fianco dei piccoli comuni e condivida con essi lo sviluppo, la promozione e il futuro dei territori. Nessuno indietro, avanti tutti”.

“Abbiamo deciso un cambio di passo rispetto al passato: i fondi non devono essere solo per le grandi realtà, ma anche per i comuni più piccoli. Una vera scommessa, che ha dato i suoi frutti, rendendo il Piemonte tra le migliori regioni europee per capacità di spesa dei fondi europei. Vogliamo essere presenti con misure concrete per finanziare tutti quei piccoli comuni che per troppo tempo sono stati dimenticati” – ha dichiarato per l’occasione l’assessore Marnati.

Concetto ripreso dal Sottosegretario alla Presidenza della Regione Piemonte Alberto Preioni che afferma: “i piccoli comuni ricevono finalmente attenzione grazie a risorse concrete per le loro esigenze. Oltre ai progetti già finanziati, rimane a disposizione una preziosa banca dati di 500 progetti, potenzialmente finanziabili in futuro. I miei ringraziamenti all’impegno dell’assessore Vignale, della Provincia, del Gal e di tutti i Comuni“.

“Ringrazio l’assessore Vignale per essere venuto nuovamente sul territorio, mantenendo fede agli impegni presi con il territorio. Sono molto soddisfatto della collaborazione tra Provincia e Gal che ha fatto da capofila per le due aree omogenee e mi complimento con tutti i colleghi sindaci per aver proposto delle programmazioni ben fatte, con uno sguardo al futuro ma anche con la concretezza di poter attuare gli interventi previsti nei tempi dettati dal cronoprogramma della Regione” – conclude il Presidente della Provincia Alessandro Lana.