Silvio Magliano, Presidente del Gruppo Lista Civica Cirio Presidente Piemonte Moderato e Liberale: “L’automotive in Piemonte sono aziende e maestranze competenti, è una filiera che deve essere valorizzata non solo attraverso Stellantis. Apprezziamo l’impegno dell’azienda e delle Istituzioni nel preservare gli insediamenti e la centralità di Torino e del territorio”

Positive indicazioni dal Consiglio regionale aperto oggi nell’auditorium di Città Metropolitana: “Apprezzo l’impegno di Stellantis e del Governo, oltre che della Giunta regionale – afferma il Presidente del gruppo Lista Civica Cirio Presidente Piemonte Moderato e Liberale Silvio Magliano – nell’identificare azioni che possano ribadire la centralità di Torino e del Piemonte nelle strategie aziendali: l’incremento degli ammortizzatori sociali, il polo per il riuso, il nuovo hub marketing e commerciale, l’assunzione di 100 ingegneri, il centro direzionale per il ramo veicoli commerciali, la produzione di cambi per i motori ibridi che raggiungerà le 600mila unità, la produzione di nuovi modelli a Torino, sono elementi senza dubbio estremamente positivi per il futuro di Stellantis in Italia e di tutta la filiera”.

“L’automotive a Torino e in Piemonte – prosegue Silvio Magliano – non è però soltanto Stellantis e le commesse che genera per l’indotto. L’automotive in Piemonte è composto da aziende e maestranze competenti, capaci e affidabili: si tratta di 713 imprese con oltre 56mila addetti, in gran parte leader nel proprio settore a livello tecnologico e di ricerca. In questo senso ritengo estremamente significativo lavorare per favorire l’ingresso di un secondo produttore anche se il cammino da fare in questo senso è ancora lungo. Ritengo necessario, soprattutto, sostenere la costituzione di un polo d’ingegneria indipendente, innovativo e costituito da aziende italiane, in grado di immettere sul mercato dell’automotive soluzioni ingegneristiche avanzate, un polo che valorizzi l’esperienza e le capacità di alto livello nella nostra filiera automotive. Sviluppare componenti e interi modelli sul nostro territorio significa valorizzare le aziende e il territorio, mantenendo in Piemonte il sapere tecnologico necessario per essere trascinatori del settore, come sempre in passato. Accettare che il futuro sia assemblare modelli sviluppati altrove significa essere alla mercé del primo che fa prezzi più bassi”.