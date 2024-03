CNA Piemonte – L’Autoproduzione di energia per le Piccole Imprese diventa realtà grazie al supporto del Decreto PNRR

La Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) Piemonte annuncia con orgoglio un grande passo avanti verso l’autosufficienza energetica per le piccole imprese italiane, grazie all’inclusione delle proposte CNA nel decreto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Questo risultato rappresenta il culmine di oltre due anni di lavoro e impegno per promuovere l’installazione di piccoli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, un progetto che mira a sostenere il tessuto produttivo nazionale, promuovere l’efficienza energetica, ridurre i costi delle bollette e favorire l’innovazione tecnologica.

Il Presidente di CNA Piemonte, Giovanni Genovesio, dichiara: “Questo successo dimostra l’importanza del dialogo e della collaborazione tra le istituzioni e il mondo delle imprese. L’inclusione delle nostre proposte nel decreto PNRR è una vittoria significativa per le piccole imprese italiane, che ora avranno maggiori opportunità di investire in efficienza energetica e innovazione tecnologica, contribuendo attivamente agli obiettivi di sostenibilità ambientale del nostro paese”.

Delio Zanzottera, Segretario Regionale di CNA Piemonte, aggiunge: “Il programma Transizione 5.0, inserito nel decreto PNRR, è un esempio eccellente di come le risorse del PNRR possano essere utilizzate per stimolare gli investimenti delle imprese in ambito di innovazione ed efficienza energetica. Il nostro impegno continua a essere quello di sostenere le piccole imprese nel loro percorso verso l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, riducendo i costi e promuovendo lo sviluppo sostenibile”.

Il decreto pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale prevede un credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti nel 2024 e 2025 per l’evoluzione tecnologica e la riduzione dei costi energetici. Con un sistema di incentivi che attiverà oltre 15 miliardi di euro di investimenti, il programma Transizione 5.0 si pone come un catalizzatore per la ripresa economica e per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale.

CNA Piemonte esprime un giudizio estremamente positivo sull’impostazione del decreto per Transizione 5.0, confermando l’efficacia del dialogo costruttivo tra il Governo, in particolare con i ministri Fitto, Urso e Giorgetti e i vertici di CNA nazionale in particolare con il presidente Dario Costantini e il segretario generale Otello Gregorini per definire misure e interventi adeguati alle esigenze delle piccole imprese.

“Grazie alla grande dedizione e competenza abbiamo raggiunto questo importante traguardo, dimostrando ancora una volta l’impegno della CNA nel rappresentare e sostenere le esigenze del tessuto produttivo italiano” hanno concluso Zanzottera e Genovesio