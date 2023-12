Avviso di selezione pubblica per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di “Istruttore Tecnico Geometra” – Area degli Istruttori (ex cat C), da inserire nell’Area Urbanistica- Edilizia- Lavori Pubblici e Manutentivi – Protezione Civile.” – Scadenza presentazione domanda su sito INPA 21 dicembre 2023 ore 12,00.

