Sestriere: colpo di coda della Befana che ha portato neve fresca in Vialattea

Questa mattina Sestriere si è risvegliata avvolta di bianco brillante con un colpo di coda dell’Epifania che ha lasciato al Colle e frazioni una decina di centimetri di neve fresca.

Le temperature, dopo gli sbalzi termici delle ultime settimane, sono scese abbondantemente sotto lo zero portandosi in linea con i valori medi di stagione. Ciò ha consentito di riattivare l’impianto di innevamento programmato, più che mai provvidenziale nel garantire giornate sugli sci ai tantissimi turisti che hanno scelto le montagne olimpiche piemontesi per trascorrere un soggiorno durante le festività natalizie.

La stagione invernale è pronta ad entrare nel vivo con le settimane bianche e tanti appuntamenti di primo piano. Dai FISU Games 2025, dal 13 al 23 gennaio, dove Sestriere ospiterà le gare di Sci Alpinismo in notturna sulle pendici del monte Alpette, passando per il Raduno Internazionale e la Gara di Sci d’Epoca, in programma il 25 e 26 gennaio, ed il ritorno della Coppa del Mondo FIS di Sci Alpino Femminile il 22 e 23 febbraio.

Dall’8 al 15 marzo sono attesi al Colle del Sestriere gli atleti impegnati nei Mondiali Special Olympics Torino 2025 pronti a regalare emozioni ed a coinvolgere il pubblico con la loro grande carica ed insuperabile entusiasmo.