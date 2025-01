Margherito – c’è tempo per tornare a casa

Venerdì 10 gennaio, giochiamo in casa e presenteremo al nostro amato pubblico del Mulino l’ultima produzione teatrale firmata Mulino ad Arte, Margherito – c’è tempo per tornare a casa, scritta da Daniele Ronco e Francesco Bianchi, da un’idea di Erica Liffredo e in collaborazione con l’Associazione La Cevitou di Monterosso Grana (CN) e l’Ecomuseo Terra del Castelmagno.

Margherito – c’è tempo per tornare a casa

La storia di Margherita, in occitano Margherito, una donna vissuta in una piccola borgata della Valle Grana, in completa solitudine, fuori dalla luce del progresso e dalla vita frenetica del mondo.

Margherita era sola senza esserlo. Aveva una cerchia di persone che venivano a trovarla, anche solo per il gusto di sedersi accanto a lei e respirare la sua saggezza popolare, le sue poesie, le canzoni, i racconti di una vita che a detta sua non le ha dato molto ma che forse le ha donato cose preziose come la serenità a prescindere dal possesso e dai futili problemi del mondo.

Margherita era una donna eco-sostenibile senza saperlo. In casa aveva davvero poco: una stufa, una pentola, un ceppo di legno e qualche capra.

Margherita scriveva tantissimo e amava cantare. I boschi e le montagne risuonavano della sua voce che riempiva ogni spazio.

Margherita aveva un legame intimo ed ancestrale con il cielo e con le stelle. Depositaria di quei racconti che si tramandavano oralmente di generazione in generazione è stata l’ultima a conoscere e tramandare le costellazioni con i loro nomi antichi, che riportano ad un mondo montano ed agreste che non esiste più, legati al tempo ed ai ritmi del lavoro nei campi e che a loro volta dettavano il tempo del lavoro.

Margherita è una figura archetipica, un modello che molti potranno, grazie al proprio bagaglio di esperienze, riconoscere come familiare e vicina a sé.

Per tutti gli eventi è consigliata la prenotazione, via telefono o whatsapp al numero 370.3259263 o via mail a info@mulinoadarte.com.

Biglietti:

STAGIONE ROSSO INTERO 15 RIDOTTO Over 65, Disabili 13 RIDOTTO Under 25 10 RIDOTTO KIDS fino a 10 anni 5



La biglietteria è attiva presso il Teatro Il Mulino di Piossasco – Via Riva Po 9 – con il seguente orario:

martedì 12-14 / mercoledì 16-18 / giovedì 16-18

I biglietti per la sera stessa possono essere acquistati a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo presso le casse del Teatro Il Mulino (Piossasco).