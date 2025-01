Torino, 8 gennaio 2025 — Pininfarina annuncia la continuazione della sua innovativa partnership con AC Future, leader nello sviluppo di soluzioni abitative sostenibili e abilitate dall’intelligenza artificiale. Sulla scia del successo del design presentato da Pininfarina al CES 2024, che ha ricevuto una Menzione d’Onore nei Design by Innovation Awards di Fast Company e due Good Design Awards nelle categorie trasporti e design grafico, la collaborazione si espande con la presentazione al CES 2025 dei primi prodotti che AC Future porterà sul mercato: l’AI-THu (AI Transformer Home Unit), l’AI-THt (AI Transformer Home Trailer) e l’AI-THd (AI Transformer Home Drivable).

Questa collezione rivoluzionaria ridefinisce il concetto di vivere mobile e compatto, offrendo soluzioni versatili che superano gli standard convenzionali ed elevano il concetto di abitare adattabile. Basati sulla stessa piattaforma flessibile e sulle capacità off-grid, l’AI-THd, l’AI-THu e l’AI-THt incarnano un impegno audace verso l’ingegneria all’avanguardia, l’innovazione sostenibile e il design raffinato.

“Siamo orgogliosi di continuare il nostro viaggio con AC Future nella continua ricerca di Pininfarina per l’eccellenza nel design e nell’innovazione. Affrontando le esigenze in evoluzione del vivere moderno, questi progetti incarnano la nostra visione di creare soluzioni abitative ambientali adattabili, efficienti e visivamente attraenti”, ha dichiarato Paolo Trevisan, Vicepresidente del Design di Pininfarina of America.

“L’intero team di AC Future è orgoglioso di continuare la nostra partnership collaborando con il designer di classe mondiale Pininfarina. Insieme, stiamo ridefinendo il futuro del vivere sostenibile e abilitato dall’IA con i nostri primi prodotti sul mercato: l’AI-THu, l’AI-THt e l’AI-THd. La nostra collaborazione con Pininfarina ha sviluppato design di vita sostenibile che sono belli e adattabili alle esigenze in evoluzione del vivere moderno”, ha dichiarato Laura Czarnecki, Co-CEO di AC Future.

AI-THu: AI Transformer Home Unit

Il primo prodotto della linea AC Future, l’AI-THu è una casa intelligente sostenibile abilitata dall’intelligenza artificiale che si trasforma per offrire 37 metri quadrati di spazio abitativo interno, inclusi 4 metri quadrati di patio esterno. È costruita su una piattaforma base fissa. All’interno, l’area principale di vita può facilmente trasformarsi in un comodo salotto, un ufficio produttivo o una camera da letto aggiuntiva. L’espansione frontale offre uno spazio abitativo o una postazione di lavoro convertibile, mentre la camera da letto principale, accessibile privatamente, include opzioni di guardaroba estensibili per uno stoccaggio ottimale. Equipaggiata con tecnologia smart home AI, pannelli solari, stoccaggio energetico, un generatore d’acqua, elettrodomestici di alta qualità e abbondante spazio dispensa, l’AI-THu bilancia tecnologia, forma e funzionalità per creare un’esperienza abitativa versatile e raffinata. A partire da 98.000 $, il modello base AI-THu consente a clienti e aziende di installare la casa intelligente ovunque, sia in rete che fuori rete, mantenendo i comfort e le utilità di una casa tradizionale.

La superficie compatta dell’AI-THu può essere personalizzata e ampliata in base alle esigenze in evoluzione dell’utente. La piattaforma base consente di aggiungere ulteriori spazi di stoccaggio o abitativi a livello inferiore senza aumentare la superficie esterna della struttura, rendendola ideale per ambienti ristretti o siti remoti. Progettata per uso a medio-lungo termine o permanente, l’AI-THu somiglia a una casa convenzionale e si fonde armoniosamente con l’ambiente circostante. Il prodotto è perfetto per giardini privati, sviluppi più ampi, proprietà vacanziere, affitti Airbnb, eventi B2B, soluzioni abitative per il settore militare o la gestione delle emergenze. Sono supportate configurazioni fino a 111 metri quadrati, con aree ombreggiate opzionali, set barbecue e moduli di stoccaggio extra disponibili. L’AI-THu può essere personalizzata per adattarsi a una vasta gamma di stili di vita e usi, offrendo sia l’intimità di una casa unifamiliare che l’adattabilità di un ambiente di vita mobile.

AI-THt: AI Transformer Home Trailer

L’AI-THt è un trailer trasformabile lungo 7,3 metri che si espande per offrire fino a 37 metri quadrati di spazio abitativo interno. Il suo design unico sfrutta le tecnologie brevettate di espansione abitativa di AC Future, presenti in ogni prodotto AI-TH, stabilendo un nuovo standard per il vivere mobile. I clienti avranno spazi abitativi e arredi flessibili per supportare il loro stile di vita, riducendo l’impronta di carbonio grazie alle tecnologie di generazione e risparmio di AC Future e avranno un’AI Smart per migliorare le loro giornate.

A differenza delle tradizionali case su ruote, l’AI-THt non richiede una cabina di guida frontale, risultando in un ambiente interno più spazioso e premium che raddoppia di dimensioni quando completamente espanso. Il design esterno dell’AI-THt interpreta elementi architettonici, fondendo sofisticazione estetica con efficienza aerodinamica per migliorare le performance di traino e l’autonomia. Il risultato è un habitat elegante che si fonde armoniosamente con l’ambiente circostante.

AI-THd: AI Transformer Home Drivable

L’AI-THd è il design originale realizzato da Pininfarina in preparazione del lancio aziendale di AC Future al CES 2024. Il prodotto è una versione intelligente, autosufficiente e guidabile dell’AI-TH che espande l’unità da un piccolo veicolo ricreativo a un grande spazio abitativo mobile. L’AI-THd offre ai clienti la libertà di spostarsi e installare la loro casa trasformabile in pochi minuti. Ai clienti vengono forniti spazi abitativi flessibili in cui la cabina di guida può essere facilmente convertita in un ufficio mobile o una seconda camera da letto. L’AI-THd avrà tecnologie intelligenti abilitabili simili a quelle dell’AI-THu e dell’AI-THt, offrendo ai clienti una piattaforma per vivere in modo intelligente, sostenibile e flessibile.

“Una delle principali sfide di questo progetto è stata mantenere un piano di distribuzione efficiente pur ospitando la complessità dei sistemi di apertura. Abbiamo cercato di creare un oggetto iconico che risuoni con le persone e il loro ambiente. Credo che questa sia la bellezza del design Pininfarina: la nostra capacità di abbracciare senza sforzo il futuro in modo naturale e autentico”, aggiunge Francisco Barboza, Senior Design Manager di Pininfarina of America.

“Non vediamo l’ora di presentare i nostri design AI-THu, AI-THt e AI-THd e le tecnologie AI durante il prossimo Consumer Electronics Show 2025 a Las Vegas. I clienti possono iniziare a fare prenotazioni per i nostri prodotti, con le prime consegne previste nel quarto trimestre del 2026. Il nostro team crede che questi prodotti rivoluzioneranno il settore dell’abitazione e forniranno una soluzione abilitata dall’IA alla crisi delle abitazioni accessibili e sostenibili in America. I design di Pininfarina offriranno ai clienti un design moderno e lussuoso, arricchito dalle nostre tecnologie smart home AI, migliorando l’esperienza abitativa di tutti”, ha dichiarato Laura Czarnecki, Co-CEO di AC Future.

Un Nuovo Paradigma di Soluzioni Abitative

Questa collaborazione tra Pininfarina e AC Future esemplifica un impegno condiviso nel ripensare come viviamo, lavoriamo ed esploriamo. L’AI-THu e l’AI-THt ampliano i principi fondamentali stabiliti dall’AI-THd, cambiando la nostra percezione degli spazi abitativi da ambienti statici a soluzioni dinamiche e orientate al design.

Come evoluzione da veicolo autonomo a piattaforma mobile e, infine, a soluzione residenziale a lungo termine abilitata dall’IA, questi prodotti sottolineano la dedizione duratura di Pininfarina nell’unire funzionalità, sostenibilità e raffinatezza. Prevedendo le mutevoli esigenze degli stili di vita moderni e affrontandole con ingegneria e design all’avanguardia, Pininfarina e AC Future sono impegnati a ridefinire il futuro dell’abitare.