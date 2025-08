Un sostegno incondizionato alle imprese e ai lavoratori impiegati nel cantiere per la realizzazione della Torino-Lione. È questo il messaggio lanciato dalla Regione Piemonte al termine dell’incontro svoltosi questa mattina Prefettura.

Un tavolo di confronto per fare il punto su sicurezza, occupazione e sostegno alle imprese coinvolte nella realizzazione dell’opera. Convocato dal Prefetto di Torino Donato Cafagna, il tavolo ha visto la partecipazione del ministro dei Trasporti Matteo Salvini, TELT, forze dell’ordine, associazioni datoriali, imprese e sindaci del territorio, oltre alla Giunta della Regione Piemonte, presente con il vicepresidente Elena Chiorino e gli assessori Enrico Bussalino e Andrea Tronzano, che ha confermato il pieno supporto al progetto.

Nel corso dell’incontro è stata ribadita la centralità strategica della Tav per il futuro della mobilità piemontese, italiana ed europea e per la competitività dei territori attraversati. Un’opera moderna e necessaria, che nel solo 2026 mobiliterà fino a 1,5 miliardi di euro di lavori, coinvolgendo circa 3.000 lavoratori tra Italia e Francia, di cui almeno 1.000 diretti.

Un’infrastruttura la cui realizzazione non può prescindere da una costante attenzione alla sicurezza, anche alla luce della recrudescenza degli attacchi No Tav, che si sono intensificati nell’ultimo anno e mezzo con oltre un attacco al mese e 1,5 milioni di euro di danni alle imprese. In tal senso, il ministro Salvini ha ribadito il rifinanziamento di un milione di euro per il fondo ristori, a cui le imprese danneggiate potranno attingere in caso di attacchi da parte dei No Tav.

«Siamo convintamente a supporto di quest’opera strategica, del personale oggi presente e di tutti i lavoratori impegnati nella sua realizzazione» – dichiarano il presidente Cirio, il vicepresidente Chiorino e gli assessori Bussalino e Tronzano. «Ne va della qualità della vita di chi lavora e di chi, in futuro, beneficerà di quest’infrastruttura. Proprio per questo, insieme alle associazioni datoriali, abbiamo lavorato e lavoreremo per creare opportunità concrete di occupazione, puntando sulle competenze necessarie in vista delle prossime assunzioni».

«La sicurezza – tema su cui sono arrivate le sollecitazioni dei rappresentanti di chi vive il cantiere – non è un optional né una variabile secondaria: è una condizione imprescindibile per ogni lavoratore. È inaccettabile che, nel 2025, ci siano ancora episodi di violenza come quelli messi in atto dall’area estremista No Tav. Ogni attacco non è solo un danno materiale, ma un attacco diretto al diritto al lavoro, alla libertà di impresa e alla legalità. I lavoratori devono poter raggiungere i cantieri con serenità, senza dover percepire alcuna minaccia o pericolo» affermano.

«Il nostro impegno è massimo per sostenere ogni ulteriore attività connessa all’opera: dall’accoglienza alla ricettività, fino allo sviluppo delle realtà territoriali come parte di un indotto virtuoso. Tutto ciò che emergerà oggi e nei prossimi mesi sarà per noi fondamentale: è importante dare risposte vere, concrete e immediate ai territori e ai cittadini» proseguono.

«Siamo assolutamente convinti dell’esigenza e del valore innovativo di quest’opera, non solo per il Piemonte, ma per l’intera Nazione. Ne siamo orgogliosi e – insieme al Governo e alle forze dell’ordine a cui va il nostro ringraziamento – come Regione siamo determinati a mettere in campo ogni strumento e risorsa utile affinché possa realizzarsi nel modo migliore possibile» concludono Cirio, Chiorino, Bussalino e Tronzano.

Il tavolo ha inoltre sottolineato l’importanza di rafforzare il dialogo diretto con i territori, contrastare con fermezza la disinformazione e attivare strumenti per la formazione locale del personale e il sostegno concreto alle imprese danneggiate da azioni violente. L’obiettivo condiviso è valorizzare appieno le opportunità economiche, occupazionali e infrastrutturali che la Tav rappresenta, riducendo al minimo gli impatti e massimizzando i benefici per le comunità locali.