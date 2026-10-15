Piemonte a Ttg Italia di Rimini, seconda giornata

Seconda giornata per l’edizione 2026 di Ttg Italia, la più grande borsa del turismo italiano alla Fiera di Rimini. Nello Spazio Piemonte (Padiglione C1, stand 126-216-217-123) è proseguito il fitto calendario di incontri BtB fra i quaranta espositori da tutto il territorio regionale (le sei Atl, i Parchi, Consorzi, le Residenze Reali, tour operator) per presentare e proporre a buyer e operatori professionali italiani e internazionali i nuovi prodotti del Piemonte turistico.

Un bilancio che conferma l’eccellente sentiment della vigilia e della prima giornata verso la meta Piemonte, come spiega l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni: «La seconda giornata di Ttg di Rimini si conclude con una risposta straordinaria da parte degli addetti ai lavori in quello che è stato considerato lo stand più bello e più luminoso della manifestazione: quello della Regione Piemonte, con i suoi 40 operatori, le 6 Atl, le Residenze Reali, con i nostri parchi e i tanti momenti di comunicazione e promozione. Uno stand ovviamente brandizzato con i colori bianco, rosso e verde della nostra bandiera, e con l’azzurro del logo “Eccellenza Piemonte – Piemonte Is”, che oggi è un marchio che va a valorizzare la nostra offerta agroalimentare in giro per l’Europa e per il mondo ma è anche il marchio anche del nostro turismo e del nostro mondo sportivo. E quindi voglio ringraziare gli uffici della Regione Piemonte per un Piemonte turistico che continua a crescere. Siamo stati per presenze la prima regione d’Italia nel mese di luglio, la prima volta che riscontriamo il dato straordinario di una regione di montagna che supera nella stagione estiva le regioni di mare. In questi due giorni lo abbiamo confermato raccontando i laghi, la montagna, la collina, la nostra offerta agroalimentare, la città: e ovviamente tutto questo insieme ai prodotti tipici e ai grandi eventi sportivi che hanno riverberato presenze e immagine per il nostro territorio».

In mattinata Bongioanni ha partecipato insieme agli altri assessori regionali al Turismo all’incontro con il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi: «Come assessori abbiamo convenuto tutti che nei borghi, nei piccoli borghi e nel racconto del territorio ci sia un percorso nuovo e promettente che dobbiamo sviluppare ed esaltare per affrancarci dalle criticità contingenti del turismo tradizionale, condizionato dalla situazione geopolitica ed economica, e promuoverci sempre di più su quei mercati internazionali che una Regione come la nostra merita di conquistare. Il Piemonte merita di essere una Regione internazionale: dobbiamo indirizzare ogni energia per permettergli di diventarlo».