Il “Sistema Neve” al centro dell’incontro tra il Sindaco di Sauze d’Oulx e Presidente Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea Mauro Meneguzzi e l’Assessore al Bilancio della Regione Piemonte Andrea Tronzano di lunedì 9 giugno presso il grattacielo della Regione Piemonte. Un incontro avvenuto grazie all’interessamento del Consigliere Regionale Roberto Ravello e che ha visto la partecipazione anche del Consigliere Regionale Paolo Ruzzola.

Il Sindaco Mauro Meneguzzi si dice soddisfatto dell’incontro:

“Sono stato dall’Assessore Tronzano per significare rispetto a tutta l’area della Via Lattea e di Sauze d’Oulx quelli che sarebbero gli interventi più urgenti da finanziarsi dal punto di vista economico per il Sistema Neve. Ringrazio il Consigliere Roberto Ravello per aver organizzato questo incontro ed il Consigliere Paolo Ruzzola che mi ha accompagnato. Con grande soddisfazione ho trovato massima disponibilità da parte dell’Assessore Tronzano di affrontare a step il discorso, ovviamente e compatibilmente con le risorse di bilancio, ma ho colto piena consapevolezza anche da parte dell’Assessore Tronzano dell’importanza di quest’area che rappresenta, bene o male, il 60% se non il 70% del “Sistema Neve” in Regione Piemonte”.

Il Sindaco Mauro Meneguzzi entra nel dettaglio dei temi toccati durante l’incontro:

“In questo incontro abbiamo toccato un po’ tutti i temi del “Sistema Neve”. Un comparto che sta attraversando ovviamente un periodo difficoltoso, in quanto anche le casse dei Comuni sono veramente malmesse. Quindi a partire dalla ripetuta segnalazione di aggiornamento del contributo neve, al tema dei costi collegati alle revisioni degli impianti che sono stati trasferiti ai Comuni, agli investimenti già programmati collegati, grazie al cielo, a quella che dovrebbe essere l’apertura a brevissimo del cantiere del “Club Med” di Sansicario, al collegamento e ultimazione dei lavori connessi allo spostamento già finanziato della seggiovia del Col Saurel e quindi dei “Gazex”, i cannoni spara aria di prevenzione rischio valanghe. Il tutto in un’ottica di cercare di essere competitivi in vista anche dell’evento Olimpico delle Alpi Francesi del 2030 che si svolge sulla nostra porta di casa, cui noi dobbiamo essere assolutamente pronti”.