Economia

From Seeds to Foods: il CREA protagonista alla Seconda Esposizione Globale FAO

Dall’8 al 12 ottobre la ricerca del CREA incontra il pubblico

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From Seeds to Food CREA

Semi, biodiversità, suolo, acqua, alimentazione e nuove tecnologie. Alla seconda Esposizione Globale FAO “From Seeds to Foods”, in programma dall’8 al 12 ottobre al Circo Massimo di Roma, il CREA porta la ricerca a diretto contatto con il pubblico, attraverso esperienze, dimostrazioni e momenti di confronto sulle trasformazioni del sistema agroalimentare.

Un percorso che parte dai semi e arriva al cibo, mostrando il contributo della ricerca lungo l’intera filiera: dalla conservazione della biodiversità alla salute del suolo, dalle biotecnologie alle tecnologie per la produzione e la trasformazione degli alimenti, fino alla nutrizione, alla sostenibilità degli allevamenti e all’acquacoltura.

«Dal seme al cibo si costruisce una rete di competenze, innovazioni e scelte da cui dipende la capacità del nostro sistema agroalimentare di affrontare le sfide del futuro – dichiara il presidente del CREA, Andrea Rocchi –. AFrom Seeds to Foods” il CREA rende visibile questa connessione, mettendo ricerca, innovazione e società in dialogo diretto. Il nostro compito è anticipare i cambiamenti e trasformare la conoscenza in soluzioni concrete, per garantire sicurezza alimentare a tutti e costruire un’agricoltura più sostenibile, resiliente e competitiva, in grado al tempo stesso di assicurare un giusto reddito agli agricoltori».

Negli spazi dell’esposizione, il CREA presenterà alcune delle attività dei suoi ricercatori: dalla valorizzazione della biodiversità agricola e del patrimonio genetico delle colture alle pratiche agroecologiche, dalle biotecnologie alle soluzioni per il monitoraggio di suolo e acqua.

Spazio anche al rapporto tra alimentazione e sostenibilità, con esperienze dedicate alla biodiversità alimentare, alle diete sane, alla valorizzazione dei sottoprodotti agroalimentari e alle tecnologie per la trasformazione degli alimenti, tra cui la stampa 3D applicata a prodotti a base di cereali e tuberi.

Il CREA presenterà inoltre strumenti innovativi per il monitoraggio delle emissioni e del benessere animale, a sostegno della sostenibilità delle produzioni zootecniche, e attività dedicate all’acquacoltura e alla salute degli ecosistemi acquatici.

Un’attenzione particolare sarà riservata a bambini e ragazzi, coinvolti nella Kids Area in attività sulla salute del suolo, la conservazione dell’agrobiodiversità, le scelte alimentari consapevoli e la trasformazione degli scarti in nuovi materiali.

Talk e momenti di approfondimento completeranno il programma, con focus sui percorsi alimentari sostenibili dalla terra e dal mare alla tavola e sulle innovazioni tecnologiche nella trasformazione degli alimenti.

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