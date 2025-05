Tenda, da domani apre il portale per i ristori

Da domani, giovedì 29 maggio, apre il portale per i ristori alle attività economiche della Valle Vermenagna danneggiate dalla chiusura del tunnel del Tenda. Sarà possibile presentare le domande collegandosi a questo link attivo dal 29 maggio al 30 giugno.

Un grande risultato che l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni commenta così: «È un impegno che abbiamo mantenuto nei tempi e nelle risorse. La Giunta regionale ha confermato il milione di dotazione per far fronte a tutte le richieste, e l’infrastruttura tecnica è stata messa a punto nei tempi che avevamo annunciato in occasione dell’ultimo sopralluogo al cantiere del tunnel lo scorso 15 maggio. Presentare le domande sarà molto facile, con un meccanismo “a sportello” in ordine di arrivo e fino a esaurimento delle risorse. Anche in questo, così come nella ricognizione sulle categorie danneggiate e ammesse al sostegno, abbiamo fatto un grande lavoro di confronto con il territorio, che finalmente ora potrà vedere i primi concreti ristori in attesa dell’ormai prossima riapertura del tunnel e di una ripartenza sulla quale spenderemo tutte le nostre energie».

Il contributo è una tantum e a fondo perduto. La ripartizione della dotazione finanziaria è la seguente:

– Alle attività economiche aventi specifici Codici Ateco (Classificazione 2007), riportati negli Allegati B e C alla legge regionale n. 1/2025, l’importo è graduato secondo i seguenti massimali:

a) euro 4.000,00 a favore delle imprese site nel Comune di Limone Piemonte; b) euro 3.500,00 a favore delle imprese site nel Comune di Vernante; c) euro 3.000,00 a favore delle imprese site nel Comune di Robilante; d) euro 2.500,00 a favore delle imprese site nel Comune di Roccavione; e) euro 1.000,00 a favore delle imprese site nel Comune di Borgo San Dalmazzo limitatamente alle imprese con codici Ateco relativi ad alberghi, case per vacanze, strutture per alloggio e soggiorni brevi, campeggi e aree camper, ristoranti e attività / servizi di ristorazione e catering, bar ed esercizi simili anche senza cucina; f) euro 500,00 a favore dei maestri di sci alpino e di snowboard iscritti all’albo del Collegio regionale maestri di sci individuati dalla Giunta regionale.

– Alle attività con codice ATECO (Classificazione 2007) “Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere” il contributo a fondo perduto è ripartito con i seguenti massimali:

a) euro 2.500,00 a favore delle imprese site nel Comune di Limone Piemonte; b) euro 2.000,00 a favore delle imprese site nel Comune di Vernante; c) euro 1.500,00 a favore delle imprese site nel Comune di Robilante; d) euro 1.000,00 a favore delle imprese site nel Comune di Roccavione.

– Le attività immobiliari presenti nei Comuni di Limone Piemonte, Vernante, Robilante e Roccavione potranno beneficiare di un contributo a fondo perduto con un massimale di euro 1.000,00 ciascuna.