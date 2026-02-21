Quali sono i lavori più richiesti a Torino?

Il XX secolo è stato molto importante per la città di Torino. Dal Secondo Dopoguerra in poi il capoluogo piemontese ha rappresentato una delle principali città industriali del nostro Paese, in grado di trainare l’intera economia nazionale. Sono tanti coloro che sono emigrati da altre regioni alla ricerca di nuove opportunità di lavoro, e che hanno poi costruito a Torino il loro futuro.

Oggi, in questo XXI secolo che ci pone di fronte a tante nuove sfide dal punto di vista imprenditoriale e lavorativo, Torino continua a conservare la sua importanza. Ci sono tanti giovani che arrivano in città per studiare nei suoi prestigiosi atenei, e che poi decidono di andare su Google e digitare “cerco lavoro a Torino”. Viene quindi naturale chiedersi quali siano i lavori più richiesti a Torino. Se volete saperne di più non dovete far altro che continuare a leggere.

Cosa ci dice il mercato del lavoro di Torino?

I dati sono in generale molto buoni, al punto che tanti parlano di una vera e propria ripresa dell’occupazione. Nonostante ciò è giusto notare che la richiesta di nuovi dipendenti varia a seconda degli ambiti, e non va dimenticato che la richiesta non è la stessa per tutti i livelli.

Oggi non mancano gli annunci di lavoro per ruoli che non richiedono qualifiche elevate, e ciò può essere un punto a favore per tutti coloro che vorrebbero iniziare da una posizione entry level, formandosi in determinati settori. Ci sono anche posizioni per personale più specializzato, soprattutto in ambito tecnologico.

Profili commerciali

Se volete entrare rapidamente nel mercato del lavoro di Torino una buona idea potrebbe essere quella di puntare ai ruoli commerciali. A Torino non mancano le attività che si occupano di vendita al dettaglio, e che sono spesso alla ricerca di nuovi addetti da inserire nei loro negozi.

Un aspetto da tenere in considerazione è la possibilità di essere assunti anche senza avere competenze specifiche. Avere esperienza nel ruolo di addetto alle vendite può essere utile, ma in tanti assumono anche persone da formare da zero.

Sono molto richiesti anche gli addetti all’assistenza clienti, che si devono occupare di gestire il rapporto con il proprio bacino di utenti, rispondendo in maniera efficace a ogni genere di problema.

Ruoli nelle industrie

Torino ha costituito uno dei tre vertici del cosiddetto triangolo industriale, e molte industrie sono attive in quest’area ancora oggi. Ciò porta ad una domanda occupazionale molto alta per tutti quei ruoli che sono essenziali per mandare avanti tutte le singole attività di un’azienda. Si va dagli operai non specializzati fino agli addetti alla logistica, senza dimenticare tutti coloro che si occupano della gestione del magazzino. Il costante movimento delle merci richiede grande attenzione da parte delle aziende, per questo si cerca di dedicare del personale proprio al controllo e all’organizzazione di questi aspetti.

A seconda del ruolo possono essere richieste competenze specifiche, come ad esempio il possesso del patentino per guidare il muletto. Se volete proporvi per posizioni di questo genere ottenere questi attestati potrebbe esservi di grande utilità.