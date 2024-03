Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (il “MEF”) comunica di aver perfezionato con successo la cessione di n. 157.461.216 azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito “BMPS” o la “Banca”), pari al 12,5% del capitale sociale attraverso un “Accelerated Book Building – ABB” riservato ad investitori istituzionali italiani ed esteri (l’“Operazione”). La domanda raccolta è stata pari a oltre tre volte l’ammontare iniziale.

Il corrispettivo per azione è pari ad Euro 4,150 per un controvalore complessivo pari a circa Euro 650 milioni. Il corrispettivo incorpora uno sconto pari al 2,49% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni della Banca registrato in data 26 marzo 2024.

A seguito dell’Operazione, la partecipazione detenuta dal MEF in BMPS scenderà dal 39,23% al 26,73% circa del capitale sociale.

BofA Securities, Citigroup Global Markets Europe AG, Jefferies e Mediobanca hanno agito nel ruolo di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners.

Clifford Chance ha agito in qualità di consulente legale.

Il MEF si è impegnato con i Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners a non vendere sul mercato ulteriori azioni BMPS per un periodo di 90 giorni. Il regolamento dell’Operazione avverrà il prossimo 2 aprile 2024.

Le informazioni contenute nel presente comunicato hanno soltanto finalità informative e non vanno intese come complete o esaustive e sono inoltre soggette a modifica. Non si potrà pertanto fare affidamento su tali informazioni o sulla loro completezza o accuratezza. La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere vietata o limitata ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in alcuni paesi.

Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone o in ogni altra giurisdizione dove ciò costituirebbe una violazione di legge. Il presente documento non costituisce un’offerta degli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone.

Il presente documento non costituisce, né fa parte di, un’offerta di vendita, sollecitazione o offerta di acquisto degli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento. Tali strumenti finanziari non sono stati e non verranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act of 1933, come modificato (il “Securities Act”) e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti salvo ai sensi di esenzioni applicabili.

Gli strumenti finanziari qui menzionati non saranno oggetto di offerta negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione e non possono essere offerti al pubblico in nessuna giurisdizione. La distribuzione del presente annuncio e l’offerta e la vendita degli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento possono in alcune giurisdizioni essere limitate dalla legge e le persone in possesso del presente documento o di altre informazioni in esso menzionate devono informarsi e osservare tali restrizioni. L’inosservanza di tali restrizioni può costituire una violazione delle leggi applicabili agli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento di tali giurisdizioni.

L’offerta non è e non sarà registrata presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) secondo le applicabili disposizioni legislative e regolamentari. Pertanto, gli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento e qualsiasi documento ad essi relativo non potranno essere offerti, venduti o distribuiti al pubblico nella Repubblica Italiana eccetto che ad investitori qualificati, come definiti dall’art. 2(1)(e) del Regolamento (UE) 2017/1229, come di volta in volta modificato, in ogni caso nel rispetto di ogni disposizione normativa e regolamentare o requisito imposto dalla CONSOB o altra autorità italiana.

