“Artigiano in fiera”, la presenza di Confartigianato Imprese Piemonte e Cna Piemonte

Il Piemonte ha inaugurato ufficialmente la sua partecipazione ad Artigiano in Fiera 2025, la grande manifestazione internazionale dedicata alla creatività e al saper fare artigiano, in programma fino al prossimo 14 dicembre a Fieramilano Rho. Una vetrina internazionale nella quale trovano spazio oltre 80 imprese artigiane piemontesi, attive nei settori enogastronomico, manifatturiero e artistico-artigianale. Una presenza istituzionale compatta al taglio del nastro.

All’evento hanno preso parte il Segretario regionale di Confartigianato Imprese Piemonte, Carlo Napoli, e il Segretario regionale di CNA Piemonte, Delio Zanzottera, insieme all’On. Carlo Fidanza, al Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, al Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A. Carlo Bonomi, e all’Assessore alle Attività Produttive della Regione Piemonte, Andrea Tronzano. La delegazione piemontese ha così testimoniato una presenza istituzionale coesa e determinata nel sostenere la valorizzazione del comparto artigiano.

Al termine della cerimonia, Napoli, Zanzottera e Tronzano insieme ai funzionari Alessio Cochis di Confartigianato, Rachele Sinico di CNA e Patrizia Quattrone della Regione Piemonte, hanno consegnato gli attestati di partecipazione alle imprese artigiane piemontesi presenti in fiera, grazie al contributo della Regione Piemonte. Una misura fortemente voluta dalle confederazioni artigiane. L’edizione 2025 segna un significativo salto di qualità: il lavoro congiunto tra Regione Piemonte, Confartigianato Imprese Piemonte e CNA Piemonte ha permesso di realizzare un Padiglione regionale riconoscibile, caratterizzato da un’immagine coordinata e da un allestimento concepito per valorizzare in modo integrato talento, creatività e tradizione dei maestri artigiani piemontesi.

Il pubblico può così esplorare un percorso immersivo che racconta l’identità artigiana del territorio, dalle lavorazioni tradizionali alle produzioni artistiche, fino alle imprese capaci di innovare tecniche e materiali. A completare lo spazio espositivo, un grande pannello con l’Allegoria del Piemonte realizzata dal maestro Ugo Nespolo, che interpreta in chiave iconica il patrimonio creativo regionale.

«Artigiano in Fiera è una vetrina preziosa per il nostro territorio» – ha dichiarato Carlo Napoli, Segretario regionale di Confartigianato Imprese Piemonte – «Un contesto internazionale in cui le imprese piemontesi possono esprimere appieno il valore del proprio saper fare, confermando coesione, qualità e capacità di innovazione».

Il Segretario regionale di CNA Piemonte, Delio Zanzottera, ha evidenziato come «partecipare con un padiglione fortemente identitario rappresenti un passo avanti importante. È un modo per mostrare al grande pubblico la forza dell’artigianato piemontese e il suo legame profondo con comunità, tradizione e identità produttiva. Le nostre imprese meritano strumenti concreti per crescere e competere».

La partecipazione coordinata di Regione Piemonte, Unioncamere Piemonte, Confartigianato Imprese Piemonte e CNA Piemonte conferma la solidità del Sistema regionale che si presenta unito nel promuovere il lavoro delle imprese artigiane. Artigiano in Fiera 2025 offre pertanto al Piemonte l’opportunità di mostrare ciò che lo distingue: la qualità del saper fare, la cura per i dettagli e quella manualità che diventa identità e cultura. Le imprese presenti testimoniano un artigianato capace di competere, innovare e raccontare con autenticità il proprio territorio.