Torino è una delle città più importanti d’Italia dal punto di vista economico e culturale. Le opportunità per realizzarsi a livello personale e professionale sono davvero tante e non stupisce che diverse persone si trasferiscano in via definitiva.

Se fino a non molto tempo fa la scelta di acquistare casa era qualcosa che allettava la maggior parte degli italiani, non solo nella capitale piemontese, ultimamente ciò avviene con maggiore difficoltà, anche quando è stato raggiunto un livello economico soddisfacente.

Il fenomeno è legato principalmente all’aumento dei tassi dei mutui e alla conseguente propensione da parte di molte persone verso l’affitto, in attesa di un miglioramento dei parametri.

Anche i costi delle case in affitto, tuttavia, sono tutt’altro che modesti: con il surplus di richieste sono a loro volta saliti. Ecco perché in diversi non rinunciano ad acquistare.

Orientarsi nella scelta del finanziamento è qualcosa che si rivela tutt’altro che facile: qui le differenze tra mutuo a tasso fisso e variabile, una delle questioni più importanti da valutare.

Di solito gli esperti consigliano un tasso fisso ma non sempre si tratta della soluzione ottimale. Questo perché ogni mutuo ha una storia a sé, onde per cui non c’è una regola universale.

Che si tratti di affitto o di acquisto, mutuo a tasso fisso o variabile, abitare a Torino presenta una qualità di vita che varia in relazione al quartiere dove si va a risiedere, non diversamente dalle altre città. Quali sono i quartieri migliori per fare un investimento e traslocare? Ne parliamo in questo articolo!

I 5 quartieri più belli dove vivere a Torino

Torino è una città a misura d’uomo, percorribile volentieri a piedi, in bicicletta o monopattino, in cui i servizi della mobilità funzionano piuttosto bene.

Pertanto, sono diversi i quartieri che presentano un fascino particolare. Ciò è dovuto anche alla presenza di un importante numero di aree verdi, oltre che di quei monumenti che l’hanno vista eleggere a prima capitale d’Italia.

Centro storico

La zona bene della città, quella dove si svolge la maggior parte degli eventi mondani e culturali. È qui che si trovano piazze e monumenti, teatri e musei, compreso il Museo Egizio, uno dei più visitati al mondo.

Prendere casa in centro storico vuol dire poter accedere ai diversi eventi e manifestazioni che regala la metropoli, ma anche stare in un contesto elegante ben collegato al resto della città. Non stupisce, quindi, che le case di questa zona risultino tra le più ricercate.

Vanchiglia

Il quartiere si trova nella parte nord-est della città. È vicino al centro e alle sedi universitarie. Nel corso degli anni è inoltre diventato una delle aree di maggior sviluppo di arte, design e cultura.

La vivibilità è alta, la posizione tra le più ambite in quanto perfetta per coniugare lavoro e vita privata.

Tra Valentino e San Salvario

L’area intorno al parco del Valentino e vicina a San Salvario è una delle più verdi. Il quartiere è piuttosto vivace: non mancano i locali in cui è possibile provare esperienze gastronomiche diverse né le iniziative culturali. Tra queste si distinguono le mostre organizzate dalla Promotrice di Belle Arti.

La zona è ambita da chi desidera vivere in città senza rinunciare a stare nella natura, nonché da quanti hanno un amico a quattro zampe: passeggiare da queste parti è sempre un vero piacere.

Crocetta

Un’area residenziale caratterizzata dalla commistione di diversi stili architettonici, in particolare neogotico e soprattutto Liberty.

Il quartiere Crocetta è anche la sede del Politecnico, con la sua facoltà di ingegneria uno dei poli più importanti su scala nazionale e internazionale.

È molto amato dai turisti per via della maggiore tranquillità rispetto ad altre aree cittadine, a fronte di un eccellente funzionamento dei trasporti.

Santa Rita

Santa Rita è un’ottima scelta per quanti sono alla ricerca di una zona in cui vivere non solo gradevole ma che presenta un costo più contenuto.

Il quartiere ha visto una forte concentrazione di popolazione durante gli anni del boom economico, di cui Torino è stata protagonista, ed è molto vivace.

A Santa Rita si trova inoltre lo Stadio Olimpico di calcio, quello che ospita il Toro, e il Palasport Olimpico. Non mancano le aree verdi, situate presso i parchi Rignon e Piazza d’Armi.