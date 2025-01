Due riscatti in uno per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 che va a vincere 0-3 alla E-Work Arena ripartendo con slancio dopo il passo falso interno con Perugia e rifacendosi anche della sconfitta patita nel girone d’andata al PalaFenera contro la Eurotek Yuba Busto Arsizio.

Le biancoblù giocano una partita attenta e paziente mostrandosi più incisive sia negli scambi prolungati sia in quei tanti piccoli dettagli in grado di fare la differenza. Con un grande lavoro nella fase break supportata da un’eccellente muro-difesa i tre set vengono vinti 22-25, 20-25 e 22-25, aggiungendo alla classifica tre punti importantissimi che in uno scontro diretto pesano doppio.

Al rientro nel sestetto titolare Skinner è la top scorer con 18 punti e si porta a casa il premio di MVP. In doppia cifra anche Gicquel (16), Alberti (11, di cui 5 a muro) e Buijs (10). A Busto non bastano i 17 punti di Obossa.

Eurotek Yuba Busto Arsizio – Reale Mutua Fenera Chieri ’76 0-3 (22-25; 20-25; 22-25)

Eurotek Yuba Busto Arsizio: Boldini 2, Obossa 17, Sartori 8, Van Avermaet 8, Piva 7, Kunzler 4; Pelloni (L); Scola, Frosini 2. N. e. Howard, Van Der Pijl, Lualdi, Morandi (2L). All. Barbolini; 2° Lualdi.

Reale Mutua Fenera Chieri ’76: Van Aalen 1, Gicquel 16, Gray 3, Alberti 11, Buijs 10, Skinner 18; Spirito (L); Anthouli, Rolando, Zakchaiou. N. e. Guiducci, Lyashko, Omoruyi, Bednarek (2L).

Arbitri: Brunelli di Falconara Marittima e Carcione di Roma.

Note: presenti 1256 spettatori. Durata set: 28′, 28′, 30′. Errori in battuta: 8-8. Ace: 7-2. Ricezione positiva: 54%-50%%. Ricezione perfetta: 28%-33%. Positività in attacco: 33%-44%. Errori in attacco: 7-7. Muri vincenti: 5-10.

MVP: Skinner.

La cronaca

Primo set – Sul 5-5 Chieri tenta un primo allungo con gli attacchi di Skinner e Gray e il muro di Van Aalen (5-8), ma le padrone di casa recuperano e pareggiano a 10 con Obossa. Il secondo strappo è quello buono: da 12-13 le biancoblù si portano a 12-17 con Alberti, Skinne e Gicquel e da lì in avanti mantengono sempre un buon margine. Guadagnate quattro palle set sul 20-24, le chieresi se ne vedono annullare due, quindi dopo il time-out di Bregoli la diagonale di Skinner vale il 22-25. Proprio Skinner svetta nelle statistiche del set con 6 punti e il 54% in attacco.

Secondo set – Tira e molla per metà set e oltre: 3-1 (muro di Piva), 4-6 (muro di Alberti), 8-8 (attacco di Kunzler), 14-12 (ace di Obossa), 15-15 (muro di Alberti). Da 18-17 per Busto le biancoblù girano il punteggio in 19-21, grazie anche a un’eccellente uso dei videocheck. Sul 21-22 due colpi vincenti di Skinner portano Chieri sul 20-24. Nello scambio successivo l’errore di Piva conclude la frazione 20-25. Non bastano alle bustocche i 7 punti di Obossa, top scorer del set.

Terzo set – Parte meglio Busto ma dopo l’errore di Gicquel (4-2) Chieri inizia a carburare passando avanti per la prima volta sul 7-8 con un attacco di Gray. Il distacco raggiunge i 3 punti sul 7-10 (Gicquel), ma subito le padrone di casa rientrano (10-10, Obossa). Con i punti di Gicquel c’è un secondo break chierese da 12-13 a 12-16 ma di nuovo Busto recupera raggiungendo il pareggio a 18 con la neo entrata Frosini. Sul 19-19 gli attacchi di Skinner e Gicquel garantiscono alle biancoblù l’allungo decisivo (19-21). Sul 22-23 Alberti mura il contrattacco di Piva dando a Chieri due palle match (22-24). Buijs sfrutta al meglio la prima facendo scendere i titoli di coda sul 22-25.

Il commento

Anne Buijs: «Eravamo molto motivate sia dalla sconfitta di domenica con Perugia sia dall’aver perso la partita d’andata in casa contro Busto. Ho visto una squadra molto precisa ed efficace. Sono molto contenta, mi sono divertita a giocare questa partita».