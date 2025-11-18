Il falso Made in Italy nuoce ad economie e reputazione

Lo scandalo del falso Made in Italy costa al Bel Paese 120 miliardi di euro all’anno. I prodotti più taroccati sono, nell’ordine: mozzarelle, Parmigiano Reggiano e Grana Padano, Provolone, Pecorino romano, salame, mortadella, sughi, vino, pesto e olio extra vergine di oliva. Assurdamente, i maggiori falsificatori delle eccellenze tricolore sono le Nazioni industrializzate.

Nel mondo, sfruttando l’italian sounding, più di due prodotti agroalimentari su tre sono falsi e privi di legami produttivi e occupazionali con l’Italia. Gli States si confermano i “leader” della falsificazione, ma le imitazioni del cibo e dei vini italiani sono molto diffuse anche nel resto del mondo, incluso il mercato europeo. In alcuni Paesi si è giunti al paradosso, con la proposta dei “Magic box”, per la produzione casalinga tout court di formaggi, vini e salumi italiani tra i più tipici.

L’italian sounding è a tutti gli effetti un danno economico e d’immagine/reputazione, che calpesta i fondamentali culturali ed etici dell’agroalimentare e del vino del Bel Paese” commenta la presidente Coldiretti Asti Monica Monticone. “Parliamo dell’illegale azione di mal riuscite imitazioni che, sfruttando la rinomanza e risonanza del Made in Italy, ne standardizza e banalizza identità e autenticità. Al contrario, la forza del Made in Italy è basata proprio sulla specificità e sulla diversità dei prodotti, unitamente alle storie che gli appartengono”.

“Un fenomeno di grandi dimensioni ed economicamente molto appetibile, che va contrastato facendo quadrato a tutti i livelli, a partire dalle norme europee fino all’informazione e dalla trasparenza fino all’educazione alimentare” commenta il Direttore Coldiretti Asti Giovanni Rosso. “Come Coldiretti l’impegno è triplice: sollecitazioni al parlamento europeo per il riconoscimento della trasparenza in etichetta; azioni di informazione e di educazione nelle scuole; promozione del prodotto a km0 e di filiera corta. A questo impegno per la difesa dell’agroalimentare e dei vini italiani, gli stessi italiani sono chiamati a fare la loro parte, facendo acquisti consapevoli e responsabili”.