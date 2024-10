Inizia la stagione giovanile dei Giaguari Torino

Inizia questo weekend la stagione giovanile dei Giaguari Torino che, quest’anno, schiereranno ai nastri di partenza le formazioni Under 15 e Under 18.

Ferma la Under 18 per le prime due settimane di gioco, tocca quindi alla Under 15 rompere il ghiaccio con la stagione 2024, andando a rendere visita ai Frogs Legnano per rinnovare una delle sfide storiche del football italiano.

Come ogni anno, a livello giovanile sono molti i cambiamenti da una stagione all’altra, dovuti al passaggio di categoria di molti giocatori. La Under 15, guidata dall’Head Coach Dario Aviano, avrà come metro di paragone la semifinale raggiunta lo scorso anno e dovrà fare i conti con la perdita del quarterback e di un paio di elementi importanti sia in linea che in difesa.

Per contro, si registrala netta crescita sia dei rookie della scorsa stagione, sia di alcuni giocatori che lo scorso anno erano appena saliti dalla Under 12 e che quest’anno sembrano in grado di poter giocare un ruolo da protagonisti. Infine, si registrano anche alcuni nuovi innesti che fanno ben sperare.

La Under 15 dovrà vedersela con un girone composto dai Frogs Legnano, Blitz Ciriè e Skorpions Varese, un pool di squadre sicuramente alla portata dei torinesi.

Diverso il discorso per la Under 18, che è stata inserira in un vero e proprio girone di ferro con Seamen Milano, Rhinos Milano e Panthers Parma. Questi ultimi sono i campioni in carica di categoria, titolo ottenuto proprio ai danni dei Giaguari nella finale di Firenze dello scorso Gennaio.

Inutile dire che i ragazzi guidati da coach Davide Pizzimento avranno ancora il dente avvelenato, e la voglia di rivalsa sarà sicuramente una motivazione in più, oltre alla consapevolezza di dover affrontare una regular season durissima con un girone che potrebbe tranquillamente esprimere le due finaliste del campionato.

Anche per la Under 18 si registrano defezioni importanti causa raggiunti limiti di età, ma l’ossatura della squadra è comunque rimasta di ottimo livello, potendo contare anche su diversi nazionali Under 19.

Le partite casalinghe dei Giaguari si disputeranno al centro sportivo Totta di Borgaretto, ormai eletto a casa giallonera stante l’indisponibilità del Primo Nebiolo per i lavori di ristrutturazione. Le partite casalinghe inizieranno sempre alle ore 13:30 per la Under 15 e alle ore 16:30 per la Under 18.