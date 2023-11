Torino, 09 novembre 2023 – Le opere di Corrado Porchietti sono protagoniste di un’esposizione gratuita presso l’RSA Mazzarello di Torino (Via Santa Maria Mazzarello, 114), parte del gruppo Korian – leader nei servizi dalla prevenzione alla cura – dal 13 al 22 novembre.

La mostra, organizzata dall’RSA di Mazzarello in collaborazione con il Circolo degli Artisti di Torino e il Liceo Artistico Renato Cottini e con il patrocinio della Circoscrizione 3 di Torino, propone opere che tracciano le differenti stagioni dell’artista Corrado Porchietti, il cui linguaggio figurativo – sempre in bilico tra commedia e tragedia, carico di colore come cifra stilistica della narrazione – si è affinato grazie agli studi all’Accademia delle Belle Arti di Torino e alla scuola del maestro Piero Martina, ispirandosi ai modelli di Francesco Casorati e Nino Aimone, con i quali ha avuto anche un solido rapporto amicale.

Corrado Porchietti è oggi ospite dell’RSA di Mazzarello e il progetto nasce dalla sensibilità del gruppo Korian, oggi Società Benefit, di valorizzare gli anziani e le loro passioni. Proprio per questo, la struttura ha messo a disposizione dell’artista una stanza in cui dipingere e dare libero sfogo alla propria arte, secondo la visione propria del gruppo Korian di attenzione alla persona e all’assistenza a 360°.

“Quando apriamo le nostre porte agli ospiti, ci apriamo anche alle loro passioni. Il nostro desiderio, quando possibile, è valorizzare queste passioni, permettendo loro di continuare a coltivare quei talenti che li hanno accompagnati per tutta la vita”, ha commentato Fabrizio Utro, Direttore Gestionale dell’RSA Korian di Mazzarello. “Vogliamo far percepire le RSA come luoghi di ripartenza e non di arrivo, prendendoci cura delle persone non solo dal punto di vista medico, ma anche emotivo, valorizzando e promuovendo attivamente ciò che amano, come nel caso di Corrado Porchietti, la cui arte dimostra come la creatività e la passione possono continuare a brillare nonostante il luogo e l’età”.

Corrado Porchietti, nato a Savigliano nel 1950 e torinese di adozione, oltre che artista, è stato docente al liceo artistico Renato Cottini di Torino per 36 anni. Una passione, quella per l’arte, che arriva dall’infanzia, quando suo padre dipingeva per hobby e il giovane Porchietti iniziava a sentire gli odori dell’acqua ragia e a vedere i colori prendere vita sulla tela. “Se dovessi dare un consiglio ai giovani, direi loro di scegliere l’arte perché salva la vita. È un modo per dire ‘io vivo’ e per esprimere se stessi”, ha commentato Corrado Porchietti.