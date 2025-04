Magliano: “Metro 2, ormai è chiaro che non arriverà a San Mauro

Durante la seconda seduta congiunta delle Commissioni Trasporti di Consiglio comunale e regionale, l’ing. Bernardino Chiaia, presidente di InfraTo e Commissario per la linea 2 della metropolitana, parla dei prossimi obiettivi per la metropolitana di Torino, così come presentati anche al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, durante la sua visita a Torino dello scorso 1 aprile.

Al Ministro è stato chiesto sostegno per recuperare i 450milioni che, se arriveranno entro il 2029, permetteranno alla talpa che scaverà la tratta Rebaudengo-Porta Nuova di proseguire in continuità fino al Politecnico, i 25 milioni che serviranno per progettare il tratto fino ad Anselmetti e i 2,5 miliardi che serviranno per costruire la tratta fino alla stessa fermata Anselmetti. Sulla diramazione verso nord, direzione San Mauro, neppure un accenno, a differenza dello scorso novembre, quando lo stesso Chiaia aveva lasciato una, seppur minima, speranza.

“Ancora una volta l’area a nord-est di Torino è stata trascurata in tema di servizi e infrastrutture – afferma Silvio Magliano, Presidente del Gruppo Lista Civica Cirio Presidente Piemonte Moderato e Liberale -; prendiamo atto di questo errore strategico che segue le scelte controverse sulla linea 8 e sulla linea 57 di GTT: un errore non parlare più della metro a San Mauro, un errore non definire la progettazione, soprattutto dopo che, due anni orsono, le Amministrazioni comunali dell’area si erano dette disponibili a reperire fondi per completare il progetto di fattibilità tecnico economica – PFTE. Lavorerò insieme a tutti i politici e amministratori locali di buona volontà, indipendentemente dallo schieramento, affinché gli oltre 140mila cittadini dell’area nord-est, le aziende e le attività commerciali abbiano i servizi di cui hanno bisogno. La metro 2 a San Mauro è una necessità per lo sviluppo economico di tutta l’area e un’infrastruttura che garantisce trasporti efficienti, rapidi e sostenibili anche dal punto di vista ambientale”.