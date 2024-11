In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, i Comuni di Candiolo, Castagnole Piemonte e Piobesi Torinese uniscono le forze per sensibilizzare la comunità sull’importante tematica della violenza di genere, con una serie di eventi che si svolgeranno dal 23 al 26 novembre 2024.

Il programma di eventi si apre sabato 23 novembre a Candiolo, presso la palestra del Candiolo Village, con una “Lezione di Difesa Personale” alle ore 10:00. Questa iniziativa, aperta a tutti, è organizzata dall’ASD Daichi Ten e intende offrire strumenti pratici per la difesa personale, contribuendo a diffondere una maggiore consapevolezza e sicurezza tra i partecipanti.

Lunedì 25 novembre, presso la Sala Consiliare di Castagnole Piemonte, alle ore 17:00, si terrà la presentazione del libro “Le torinesi ribelli”, con la partecipazione della curatrice editoriale Loredana Cella. In concomitanza, sarà allestita una mostra dei lavori dei bambini del progetto “emozioniAMOci”, esposti nell’ala comunale, che darà voce alle emozioni dei più piccoli rispetto al tema della violenza e del rispetto reciproco.

Sempre lunedì 25 novembre, alle ore 21:00, presso il Centro Incontri di Piobesi Torinese, avrà luogo un incontro dal titolo “La difesa delle donne che subiscono violenza” con la partecipazione dell’avvocata Raffaela Carena, rappresentante del TELEFONO ROSA PIEMONTE di Torino. Questo incontro rappresenta un’importante occasione per riflettere insieme sulle problematiche legate alla violenza di genere e per fornire informazioni utili sui servizi di assistenza disponibili per le vittime.

Inoltre, è previsto un “Evento Condiviso” online, accessibile accedendo alle pagine Facebook dei tre Comuni, con letture tematiche dal titolo “Libri da leggere per capire e combattere la violenza sulle donne”. Gli appuntamenti sono previsti per lunedì 25 novembre, alle ore 16:00 per il Comune di Candiolo, alle ore 17:00 per il Comune di Castagnole Piemonte e alle ore 18:00 per il Comune di Piobesi Torinese.

Martedì 26 novembre, a Castagnole Piemonte, presso la Sala Consiliare, alle ore 17:30, si terrà il “Seminario teorico e pratico sulla violenza di genere”, condotto dalla psicologa Giulia Lorusso e dall’istruttore Sergio Aleati. Il seminario comprende una parte teorica e una parte pratica, con la partecipazione del dott.Aleati, istruttore di MMA, Grappling e Jiu Jitsu, al fine di fornire sia una comprensione approfondita degli aspetti psicologici della violenza sia strumenti concreti per affrontarla.

Questa serie di iniziative rappresenta un’importante opportunità per la comunità di prendere consapevolezza del fenomeno della violenza sulle donne e di partecipare attivamente alla costruzione di una società più equa e rispettosa.