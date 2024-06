Sestriere: riaperta la Provinciale 23 per Cesana via Champlas du Col

Dopo aver ultimato la rettifica della livelletta stradale e l’asfaltatura, dalle ore 18.00 di sabato 29 giugno, è stata riaperta al transito la Strada Provinciale 23 del Sestriere a Champlas du Col. Dal Km 95+500 al Km 95+850 la circolazione è a senso unico alternato regolato da un semaforo e/o da movieri. Nel tratto stradale in questione saranno in vigore il limite di velocità di 30 km orari, il divieto di sorpasso e di sosta.

Sino al 31 luglio saranno possibili brevi interruzioni della circolazione per il carico e scarico di materiali, poiché le lavorazioni in cantiere proseguiranno, ad eccezione dei periodi in cui si svolgeranno manifestazioni sportive. I lavori programmati dalla Direzione Viabilità 2 della Città metropolitana di Torino hanno posto rimedio ad un abbassamento del piano stradale conseguente alle abbondanti precipitazioni dei mesi di aprile e maggio. Il cantiere ha consentito di di stabilizzare il corpo stradale, da temp o soggetto a fenomeni franosi profondi, con movimenti visibili anche in superficie.

Importanti eventi sportivi avranno presto come teatro la Provinciale 23. Il 2 luglio è in programma il passaggio del Tour de France, in occasione della tappa Pinerolo-Valloire, mentre per domenica 7 luglio sugli ultimi 10,4 km della SP 23 l’Automobile Club Torino ha programmato la quarantaduesima edizione della Cesana-Sestriere, gara internazionale di velocità in salita per auto storiche, valida per il campionato europeo ed italiano della montagna. Dopo la Cesana-Sestriere, la Provinciale 23 sarà interessata sabato 20 luglio dal passaggio della Gran Fondo ciclistica Sestriere-Colle delle Finestre.

Il Vicesindaco metropolitano delegato ai lavori pubblici Jacopo Suppo e la Consigliera metropolitana Sonia Cambursano, delegata allo sviluppo economico, alle attività produttive, al turismo e alla pianificazione strategica, sottolineano che “la Città metropolitana di Torino è e sarà sempre vicina all’Automobile Club Torino, a cui va il merito di organizzare un evento di rilevanza internazionale, che contribuisce all’immagine e all’attrattività del nostro territorio. Quest’anno, per garantire la disputa della corsa e il transito del Tour de France, abbiamo dovuto affrontare una situazione di emergenza, che ha penalizzato anche e soprattutto i cittadini residenti a Sestriere e a Cesana, che ringraziamo per la pazienza con cui hanno sopportato i disagi quotidiani. I lavori che si stanno concludendo vanno a vantaggio dell’utenza locale e turistica di una delle dorsali viarie maggiormente trafficate in alta Valle di Susa”.

“Ringraziamo la Città metropolitana di Torino – ha dichiarato il Sindaco di Sestriere Gianni Poncet – per gli interventi finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza della Strada Provinciale 23 sia sul versante Champlas a Cesana sia su quello verso Pragelato. Un’arteria di collegamento del nostro comune con le frazioni di Champlas du Col e Champlas Janvier e fondamentale per i flussi di accesso alla nostra stazione turistica nonché per i grandi eventi che la attraversano. Città metropolitana che sta intervenendo anche sulla Provinciale 215 in direzione Sauze di Cesana, altra tratta di accesso al Colle del Sestriere”.

Nei prossimi mesi sono inoltre previste la sostituzione dei tratti delle protezioni laterali che presentano segni di usura o degrado, la risagomatura o scarifica del piano viabile in alcuni punti, la manutenzione straordinaria di un ponticello al km 103+470 nel territorio del Comune di Cesana. Il progetto dei lavori di imminente realizzazione prevede una spesa di 500.000 euro.