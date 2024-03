Nichelino: posa della 1° pietra della nuova scuola “Gianni Rodari”

Posa della 1° pietra della nuova scuola “Gianni Rodari”

Giovedì 7 marzo alle 16.30 presso l’attuale scuola “Gianni Rodari” (via XXV Aprile, 111) si svolgerà la cerimonia per la posa della 1° pietra del cantiere per la realizzazione del Parco Urbano Inclusivo di Nichelino che vedrà la costruzione della nuova scuola “Gianni Rodari” e della Ludoteca.

Intervengono:

Giampiero Tolardo, Sindaco della Città di Nichelino

Alessandro Azzolina, Assessore all’Istruzione e all’Edilizia scolastica della Città di Nichelino

Diego Sarno, Consigliere Regionale – Vicepresidente della Commissione Istruzione

Valentina Cera, Consigliera delegata della Città metropolitana di Torino

Vincenzina Lo Faro, Dirigente scolastica del IV I. C.

8 marzo – Giornata internazionale della donna 2024

In occasione della ricorrenza della Giornata Internazionale della Donna, sono in programma diverse iniziative. Maggiori info al link.

“Storia e ricordo – Un percorso di guerra e di pace sul confine orientale”

Un viaggio per approfondire i temi legati alla guerra, alle politiche di confine e agli spostamenti forzati della popolazione, di 4 notti/5 giorni, dal 26 al 30 aprile 2024 preceduto da 2 incontri preparatori. Iscrizioni entro il 15 marzo.

Il viaggio prevede visite guidate nei “luoghi della memoria” tra Italia, Slovenia e Croazia:

– la visita della Città di Fiume, di Pola e Città di Arsia;

– la visita del memoriale di Podhum in Croazia;

– l’escursione sull’isola di Arbe/Rab;

– le visite del campo di concentramento di Arbe, della Risiera di San Sabba e della Foiba di Basovizza.

Ufficio Stampa e Comunicazione Città di Nichelino