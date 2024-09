Parte oggi la quarta edizione della campagna solidale “Cartoleria Sospesa”, promossa dalla Fondazione AIEF per l’infanzia e l’adolescenza. Anche quest’anno, in 71 cartolibrerie di Torino e provincia che hanno aderito alla raccolta, sarà possibile donare materiale scolastico con il metodo della “spesa sospesa”, sostenendo così il diritto allo studio di bambine e bambini che vivono situazioni di fragilità economiche.

Per tutto il mese di settembre, quaderni, colle, matite, colori e altro materiale scolastico verranno raccolti nelle cartolibrerie aderenti alla campagna annuale ” Cartoleria Sospesa AIEF”. Le scatole AIEF per la Cartoleria Sospesa sono già presenti in 71 cartolibrerie del torinese (segue elenco), pronte a ricevere tutto ciò che può essere utile per la scuola.

L’iniziativa , alla sua quarta edizione, è promossa dalla Fondazione AIEF per l’infanzia e l’adolescenza, con il sostegno dell’azienda Cart Srl, primario distributore e fornitore piemontese di materiale scolastico.

All’inizio del mese di ottobre, i volontari AIEF si occuperanno di organizzare quanto raccolto attraverso le scatole AIEF in pacchi di cartoleria mista, che saranno distribuiti a famiglie in difficoltà con figli in età scolare, individuate grazie alla rete che AIEF ha sviluppato sul territorio con altri enti del terzo settore e parrocchie.

Il successo della campagna dello scorso anno ha visto la raccolta di oltre 500 buste piene di materiale scolastico, come matite, quaderni, temperini e album da disegno, distribuiti a famiglie in difficoltà economica. Tommaso Varaldo, presidente della Fondazione AIEF per l’infanzia e l’adolescenza, commenta: “Anche quest’anno, il ritorno a scuola rappresenta un grande impegno economico per molte famiglie. L’aumento dell’inflazione continua a colpire duramente le famiglie, in termini di aumento dei costi di vita e riduzione del potere d’acquisto. Anche quest’anno, la campagna Cartoleria Sospesa AIEF, fornisce una risposta concreta e solidale, attraverso la distribuzione di pacchi di materiale scolastico. Vogliamo contribuire alla tutela del diritto all’istruzione dei tanti bambini del nostro territorio. Desidero ringraziare di cuore tutti colori che aderiranno, donando materiale nei punti di raccolta, i volontari che che contribuiranno al successo di questa campagna, Cart Srl per il prezioso supporto e le cartolibrerie che continuano a portare avanti questa iniziativa solidale insieme a noi.”

Sui canali social della Fondazione AIEF è pubblicato l’elenco di tutte le cartolibrerie aderenti in cui è possibile recarsi per partecipare all’iniziativa. Per ulteriori informazioni sulla campagna “Cartoleria Sospesa” scrivere a info@fondazioneaief.org oppure chiamare al numero 329 296 6487.

Elenco cartolibrerie divise per zone aderenti all’iniziativa “Cartoleria Sospesa”.

Centro:

MEGA SNC di ALEMANI M.& C. – C.SO MATTEOTTI, 12/A, 10121 TORINO

MEGA SNC di ALEMANI M.& C. – VIA ANDREA DORIA 6/G, 10121 TORINO

POSTER SERVICE S.A.S. DI SANDRIN & C. – VIA DEL CARMINE 9/G, 10122 TORINO

GUARNERI GIOACHINA CART. GIOE – CORSO SIRACUSA 131A, 10137 TORINO

L’ESSENZIALE CARTOLERIA di CASAZZA SERGIO – VIA VEROLENGO, 90, 10149 TORINO

Barriera di Milano:

MARRANO VALERIA D.I. – VIA CIMAROSA, 58/A, 10154 TORINO

Cit Turin:

CARTOLIBRERIA A. MANZONI di LOURDES FALCON D’ALESSANDRO – CORSO SVIZZERA, 54, 10143 TORINO

San Donato:

BIMBI SHOP di ELISABETTA RICCOMAGNO – VIA L. CIBRARIO 4, 10144 TORINO

Vanchiglia:

DAL 1974 CARTOLIBRERIA FRANCIA di FRANCIA MONICA RITA – CORSO BELGIO 60/A, 10153 TORINO

SCHINOCCA ANGELA MARIA – VIA ANDORNO 50, 10153 TORINO

San Paolo:

LUCIA LA LIBRAIA di CORTIMIGLIA LUCIA – VIA MONGINEVRO, 152, 10141 TORINO

TABACCHERIA LARIZZA FRANCESCO – CORSO PESCHIERA 335/C, 10141 TORINO

Pozzo Strada:

LA PENNA ALATA di VALENTINA CIPPO – VIA BIONAZ, 31/A, 10142 TORINO



Santa Rita:

K2 S.A.S. DI RONCA SABINA & C. – C.SO TRAIANO, 101/A, 10135 TORINO

L’AQUILONE DI COLOMBO ANDREA – C.SO CORSICA 26, 10134 TORINO

PEPE GIUSEPPINA – CORSO ROSSELLI, 41, 10129 TORINO

Mirafiori Sud:

MOMENTI FELICI – VIA PRAMOLLO 3/B, 10135 TORINO

Lingotto:

COPISTERIA FLASH DI LUCA’ ALESSIA – VIA VENTIMIGLIA 50/C, 10126 TORINO

EUROLIBRI SRL – VIA ORMEA 142, 10126 TORINO

Lucento:

CARTOLERIA FAX E FOTOCOPIE – VIA FOGLIZZO 8, 10149 TORINO

Pozzo Strada:

CARTOLIBRERIA C.PAVESE di De Addario Tiziano – VIA COSSOLO N.81, 10029 VILLASTELLONE

Provincia

CARTOCLUB DEL PONTE di ROGGERO MARCO – VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’ 119, 10099 SAN MAURO TORINESE

GEUNA S.N.C. CARTOLIBRERIA DI CORNO E C. – VIA PALAZZO DI CITTA’ 4, 10023 CHIERI

CARTOLIBRERIA POZZO DI TIRONE ELENA – VIA MARTIRI LIBERTA’ 4/B, 10023 CHIERI

ROMANO FRANCESCA EDICOLA CARTOLIBRERIA – VIA ROMA, 41, 10025 PINO TORINESE

TABACCHERIA RONCO COSTANZA RIV.1 – VIA ROMA 92, 10025 PINO TORINESE

MAIN GIORGIO – VIA TORINO N.98, 10042 NICHELINO

LE MATITE DI ALICE di SPITALE ROBERTO – VIA CAGLIARI, 6, 10042 NICHELINO

PROFUMI DI CARTA di MELLANO COSTANZA – VIA ROMA 3/A, 10040 PIOBESI T.SE

COLORI E SAPORI DI LORETTA E ELISA DI MIGARONE LORETTA – VIA MARCONI 54, 10048 VINOVO

CARTOLIBRERIA LA TORRE di VISCA MAURIZIO – C.SO FIUME 3, 10046 POIRINO

MUSINE’ DI GIACHINO LAURA – VIA MUSINE’ 18/20, 10044 PIANEZZA

EDICOLA LIBRERIA DI PALMA FABIO – VIA CADUTI PER LA LIBERTA’ 21, 10044 PIANEZZA

“GIANNA” di CRESTO ALEINA SABRINA – VIA EMILIO BRUNO, 6/B, 10074 LANZO TORINESE

TRA NATURA E CULTURA DI BOGLIACINO CARLOTTA – VIA CELSO MIGLIETTI, 26, 10070 GERMAGNANO

SHOPPING HOUSE LIA DI AMBROSI MANUELA – PIAZZA CAPOROSSI N.6, 10075 MATHI

CARTOMANIA DI CINZIA ARNALDI – VIALE GRAMSCI 39, 10095 GRUGLIASCO

INFOPOINT di DE ROSA CAMILLO – VIA GIOVANNI ARDUINO, 63 int.2, 10095 GRUGLIASCO

CARTOLERIA E.M.I. SAS di BERTOLINO ELEONORA & C. – VIA SALVO D’ACQUISTO, 23, 10095 GRUGLIASCO

“ME” DI CAPPA ELISA RIV.1 – VIA XX SETTEMBRE, 2, 10060 CERCENASCO

M&G DI GENRE MARIELLA RIV.1 – VIA NAZIONALE N.25, 10060 PINASCA

CAPLOT DI BARAVALLE LIDIA – VIA MARCONI, 2, 10022 CARMAGNOLA

LO SCARABOCCHIO DI BUFFA MARIA LADDA – VIA ARNAUD, 13, 10066 TORRE PELLICE

IL PICCOLO MONDO DI LIAM & LAILA SNC – VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 44, 10064 PINEROLO

CARTOCLUB SAVOIA DI SAVOIA MAURA – VIA PALESTRO 59, 10045 PIOSSASCO

CARTOLERIA 2000 di CHIAVASSA MARGHERITA – VIA SAN FRANCESCO 26, 10068 VILLAFRANCA PIEMONTE

TABACCHERIA MI.MO.LO’di WANDA MONNET RIV.1 – VIA MAESTRA 70, 10060 BOBBIO PELLICE

IDEA PIU’ di TOFFANELLO CRISTINA – VIA BOLLINO 7, 10090 GASSINO T.SE

ER CARTOMATTO di MURGIA ANDREA – CORSO SUSA 153/B, 10098 RIVOLI

LO SCARABOCCHIO DI FIORILLO ANNALISA – VIA PINEROLO SUSA, 94, 10090 SANGANO

AZETA SERVICES & CONSULTING SAS di Androvetto Anna – VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’, 1, 10059 SUSA

PANASSI LIBRERIE S.R.L. – PIAZZA XXV APRILE, 2, 10057 SANT’AMBROGIO

MARCONETTO LUCA RIV.1 – VIA MATTEOTTI, 5, 10090 VILLARBASSE

CONSOLANDI LUCA – P.ZZA MAZZINI N.9, 10014 CALUSO

VOTA CARTOLIBRERIA DI CONTA CANOVA ALBERTO – VIA S. FRANCESCO D’ASSISI, 31, 10086 RIVAROLO CAN.SE

10 E LODE DI PRIOTTI MICHELA – VIA MAZZINI 29, 10059 SUSA

NERINA di BESSONE FRANCESCA – VIA EUROPA, 7, 10040 VILLAR DORA

3B s.a.s. di BOVOLENTA DANIELA & C. – CORSO FRANCIA 118/A, 10098 RIVOLI

BOMO SRL – VIA ROMA 10, 10040 DRUENTO

CARTOLERIA NICOLETTA di VIAGLIANO NICOLETTA – VIA XXIV MAGGIO 45, NOLE