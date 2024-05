Lady Gaga nel nuovo film-concerto “Gaga Chromatica Ball”

Il film-concerto di Lady Gaga, “Gaga Chromatica Ball”, debutterà il 25 maggio su HBO (e in streaming su HBO Max). La messa in onda italiana sarà svelata a breve.

Si tratta del racconto e delle riprese del concerto di Lady Gaga al popolare Dodger Stadium di Los Angeles davanti a oltre 52 mila spettatori durante il suo “Chromatica Ball Tour” nel 2022, quando la popstar si è esibita in una delle performance cardine nella sua carriera. Straordinarie le esibizioni dal vivo delle sue hit: “Stupid Love”, “Bad Romance”, “Just Dance”, “Poker Face”, “Shallow” e “Rain On Me” (tra le altre).

Un tuffo tra coreografie strabilianti, numeri musicali dal sapore intimista al pianoforte, effetti speciali e un set di cambi d’abito che solo Gaga è in grado di offrire. Lo speciale mostra Lady Gaga come non l’avete mai vista prima.

Sono così entusiasta di poter finalmente condividere con il mondo il film del Chromatica Ball. Racconta un periodo di immensa creatività per quanto riguarda la moda, la danza, la musica. Rivedere la tournée mi lascia senza parole per il modo in cui abbiamo ricambiato l’affetto gli uni con gli altri: tutti voi avete dimostrato un grandissimo entusiasmo per la mia musica e arte, con un livello di gioia e libertà che non dimenticherò mai. Stadio dopo stadio. Sold-out dopo sold-out con le vostre voci che cantavano fortissimo.

Chromatica è stata una vendetta colorata. Il caos è diventato pura energia e vita. Con una consistenza che è stato bellissimo sperimentare dal vivo.

L’accettazione di sé è un tema che ricorre in tutte le mie canzoni. Credo che sia sempre possibile scavare in profondità e trovare la propria grandezza. La scoperta di sé è un’arte. L’amore per se stessi è una pratica.

Vi amo, monsters, più di quanto possa dire. Vedetevi in ogni voce, in ogni scelta stilistica, nella coreografia, in ogni immagine… Ecco la verità: non importa dove la vita o la mia carriera mi abbiano portato, il tempo trascorso con voi è sempre un viaggio di ritorno a una parte molto importante di me. In uno stadio pieno di tutti VOI ha preso vita. Grazie per questa sensazione. Spero che vi sentirete visti quando guarderete questo film. E sappiate che l’ho montato personalmente con cura per onorarvi.

Ho trascorso innumerevoli ore in sala di montaggio per dare vita alla mia visione. È il mio regalo per voi – diretto, prodotto e creato da me, insieme ad alcune delle persone più talentuose e creative del mondo” – ha raccontato Lady Gaga sui social media.