Il sotto e il sopra di Colapesce – Domenica 9 febbraio ore 17, Piossasco, Teatro Il Mulino, Via Riva Po 9

Progetto e regia Lia Chiappara. Con Nicolò Prestigiacomo; musiche Giuseppe Aiosi; produzione Teatro Libero Palermo

Domenica 9 febbraio, ore 17, torna al Mulino di Piossasco il Teatro Libero di Palermo, che da molti anni ormai porta i suoi spettacoli all’interno della Stagione Famiglie del Mulino.

La sensibilità verso la conoscenza, mista alla generosità, connota di poesia una delle favole-leggenda dell’immaginario popolare siciliano.

Conosciuta in tutto il bacino mediterraneo, cantata dai poeti arabi e dai poeti trovatori del medioevo, si diffuse in tutti i paesi del Mediterraneo.

Nicola, detto Colapesce per le sue abilità di nuotatore, giovanissimo figlio di pescatori, ci racconta due mondi: uno sotto ed uno sopra. Il mondo degli abissi marini, silenzioso, misterioso e fantastico ed il mondo degli uomini, spesso arrogante, avido e frenetico. Una storia ricca di sentimenti forti e vivi, di fiducia nelle nuove generazioni, che lo spettacolo si propone di condividere con i giovani spettatori che ne saranno, in parte, protagonisti.

Anche questo spettacolo ha un contest a tema in cui i più piccoli potranno dare sfogo a tutta la loro creatività: il vincitore riceverà due biglietti omaggio per la stagione estiva.



Questa volta chiediamo di realizzare un pesciolino con materiali riciclati.

Per tutti gli eventi è consigliata la prenotazione, via telefono o whatsapp al numero 370.3259263 o via mail a info@mulinoadarte.com.

Il sotto e il sopra di Colapesce, info biglietti:

La biglietteria è attiva presso il Teatro Il Mulino di Piossasco – Via Riva Po 9 – con il seguente orario: martedì 12-14 / mercoledì 16-18 / giovedì 16-18

I biglietti per la sera stessa possono essere acquistati a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo presso le casse del Teatro Il Mulino (Piossasco).