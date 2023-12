Sauze d’Oulx, 14 dicembre 2023 – Con un ponte dell’Immacolata da tutto esaurito ha preso il via la stagione invernale 2023-24.

Il Sindaco Mauro Meneguzzi fa il punto della situazione: “Erano anni che non si vedeva così tanta gente in paese all’Immacolata. Abbiamo avuto un tutto esaurito nelle seconde case ed il paese si è animato come in pieno periodo natalizio. Un avvio di stagione che ci auguriamo possa essere di buon viatico per la stagione che è così ufficialmente iniziata”.

Un pienone con tutte le iniziative messe in calendario che hanno avuto ottimi riscontri. A partire ovviamente da quelle più legate al tema della solidarietà come il Mercatino Solidale della Pubblica Assistenza o come la quarta edizione di “Sauze che Babbo” a favore dell’Ospedale Regina Margherita. Il weekend dell’Immacolata ha inaugurato anche due iniziative che proseguiranno sino all’anno nuovo.

Presso l’Ufficio del Turismo di viale Genevris è stata inaugurata l‘8 dicembre e proseguirà sino al 14 gennaio la mostra “Bosco e montagna: due artiste in dialogo con la natura”. Esposizione di arti visive di Fabia Lucco Castello e Beatrice Marchese. La mostra resterà aperta negli orari di apertura dell’Ufficio del Turismo tutti i giorni dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

L‘8 dicembre è anche partita l’iniziativa “Presepi in vetrina” che si chiuderà il 4 gennaio e che invita a visitare Sauze d’Oulx alla ricerca dei presepi che potranno poi essere votati sulla pagina facebook dell’Ufficio del Turismo.

Il programma dei festeggiamenti natalizi ci proietta già a fine anno. Venerdì 29 dicembre è in programma il “Concerto di arpa celtica” con Andrea Pozzoli musicista, compositore e arrangiatore che alla Cappella di Jouvenceaux alle ore 21 suonerà “Atlante”, l’arpa celtica elettrica progettata appositamente per lui.

Venerdì 29 dicembre in piazza Assietta dalle 17 alle 23 animazione e musica con “Radio GRP Road Tour” con “Marco & Giò” e con “Gino Latino”.

Sabato 30 dicembre “Fiaccolata dei maestri di sci” con animazione musicale e spettacolo pirotecnico dalle ore 21.30 al Campetto Clotes.

Martedì 2 gennaio “Buon Capodanno” un evento aperto a tutti, organizzato dalla Scuola Sci Sauze Project alle ore 17 al parco giochi comunale.

Mercoledì 3 gennaio si replica la “Fiaccolata dei maestri di sci”, ma con partenza alla seggiovia Jouvenceaux ed arrivo nel cuore di Jouvenceaux con animazione musicale.

Mercoledì 3 gennaio presso il bar “Scacco Matto” di piazzale Miramonti serata di proiezione con “Tour della Cordillera Huayhuash 13-28 agosto 2023 -Ande Peruviane”

Venerdì 5 gennaio “Concerto per piano e voce” alle ore 21 presso la Cappella di Jouvenceaux.

I festeggiamenti natalizi si chiuderanno venerdì 5 gennaio e sabato 6 gennaio con l’ormai tradizionale “Mercatino della Befana” dalle 9 alle 19 in piazza Assietta.