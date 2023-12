Sauze d’Oulx weekend dell’Immacolata

Sauze d’Oulx, 06 dicembre 2023 – È arrivata anche la prima neve a rendere magica l’atmosfera e quindi si può partire con un weekend all’insegna del divertimento, ma strizzando anche un occhio alla solidarietà.

Vediamo allora nel dettaglio cosa riserva Sauze d’Oulx nel primo weekend della stagione della neve.

Si parte ovviamente venerdì 8 dicembre con due eventi che mettono al centro la solidarietà.

Nell’ambito del progetto “Aiutateci ad aiutarvi” la Pubblica Assistenza di Sauze d’Oulx organizza il “Mercatino Solidale” per l’intera giornata dalle 10 alle 19 in piazza III Reggimento Alpini (nell’area dello slargo Derby) con le golosissime frittelle di mele, marchio di fabbrica ormai della Pubblica Assistenza e con il Mercatino Solidale con vischio e torte. Il ricavato del mercatino andrà per l’acquisto di una nuova Ambulanza.

Torna all’Immacolata anche l’iniziativa solidale dei Babbo Natale. Torna per la sua 4° edizione “Sauze che Babbo The Village” e anche quest’anno non sarà una passeggiata ma sarà operativo un “Villaggio solidale” allestito in piazza Assietta. L’appuntamento è per venerdì 8 dicembre dalle ore 16,30 ed il Dress Code dell’iniziativa è ovviamente: Babbo Natale. Le iscrizioni all’evento sono fissate in 10 euro comprensive di costume da Babbo Natale ed in 5 euro se uno ha già il vestito di Babbo Natale nell’armadio. L’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza all’Ospedale Policlinico del Regina Margherita. Al villaggio di Babbo Natale inoltre sarà possibile spedire la letterina, oppure anche scriverla direttamente in piazza.

Dall‘8 dicembre al 4 gennaio Sauze d’Oulx si arricchisce dell’iniziativa “Presepi in vetrina” a cui hanno aderito una trentina di partecipanti. Sarà quindi possibile in questo periodo di festa visitare i presepi esposti nelle vetrine, finestre, nicchie che si affacciano sulle vie del paese e poi votarli sulla pagina facebook dell’Ufficio del Turismo.

Ufficio del Turismo di viale Genevris che ospita dall‘8 dicembre al 14 gennaio la mostra “Bosco e montagna: due artiste in dialogo con la natura”. Esposizione di arti visive di Fabia Lucco Castello e Beatrice Marchese. La mostra resterà aperta negli orari di apertura dell’Ufficio del Turismo tutti i giorni dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Sabato 9 dicembre per inaugurare la stagione la Scuola Sci Sauze Project propone la “Festa di inizio stagione a tema Harry Potter” dalle ore 17 al Parco Giochi Comunale. L’invito a partecipare è armati di mantelli, scope, bacchette, cravatte, occhialini per assomigliare al mago più famoso del mondo.

Il Sindaco Mauro Meneguzzi dà così il via alla stagione: “Il weekend dell’Immacolata come sempre apre la nuova stagione invernale. La nevicata dei giorni scorsi, seppur non copiosa, ci regala però un aspetto tipicamente invernale che per tutti noi che amiamo Sauze è sempre uno spettacolo. Il weekend si apre con tante iniziative di benvenuto ai nostri turisti e con un rinnovato impegno alla solidarietà. Di questo voglio ringraziare di cuore tutti coloro che si sono adoperati per organizzare gli eventi di questo fine settimana e a nome dell’Amministrazione Comunale do il benvenuto a tutti coloro che vorranno venire a trovarci sin da questo primo weekend della neve”.