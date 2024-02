Da tanti anni, le attività organizzate durante il Martedì dei Ragazzi e i Sabati di Nati per leggere, raggiungono lo scopo di promuovere il piacere di leggere tra i più piccoli e in famiglia, attraverso la creatività e l’abitudine all’ascolto. Il grande investimento che stiamo facendo sull’infanzia si riflette in particolare nel proseguimento e nell’approfondimento continui della progettualità dello SBAM Sud Ovest rivolta a questa fascia d’età. – Laura Pompeo, Assessore alla Cultura di Moncalieri-

I Sabati di Nati per leggere Piemonte – 2 marzo 2024

Il maestro Antonio Argenio diventa allievo dei burattini, in un viaggio alla scoperta di Gianni Rodari, delle sue opere e della sua poetica. Nell’ambito della rassegna Nati per Leggere, sabato 2 marzo la biblioteca Arduino di Moncalieri invita tutti i bimbi fino a 6 anni e le loro famiglie a seguire La fantastica lezione. L’appuntamento è nella biblioteca di via Cavour 31 alle ore 10,30: ad accogliere e coinvolgere le famiglie ci sarà l’estro di Antonio Argenio “un po’ maestro, un po’ burattinaio”.

“Era il 1996 quando, appena diplomato all’istituto magistrale, incontrai per la prima volta i burattini – spiega Antonio Argenio – Il segreto del mio crescere e del mio divenire sta nelle persone che ho incontrato e nelle centinaia di bambini che in 28 anni si sono lasciati ascoltare, osservare e capire“. Partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti.

I l Martedì dei Ragazzi – 5 marzo 2024

Per il ciclo «Il martedì dei ragazzi», organizzato dalla biblioteca Arduino di Moncalieri (via Cavour 31), martedì 5 marzo alle 17,30 il Piccolo Anfiteatro Millecolori ospita Le storie degli amici. Tanti libri e storie sull’amicizia da leggere insieme, per scoprire nuovi e vecchi amici tra le pagine! Per bimbi fino a 6 anni. A cura di Eva Gomiero. E’ il Piccolo Anfiteatro Millecolori ad ospitare questo ciclo di eventi dedicati ai più piccoli: uno spazio magico, decorato con i disegni vivaci di Ludovica Paschetta, per leggere insieme circondati da “un bosco di libri”. Info: tel. 011.6401600 (un solo accompagnatore per ogni bambino).